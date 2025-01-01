ホスピタリティガイドビデオジェネレーター: 魅力的なビデオを迅速に作成
AIアバターを使用して、ゲスト体験を向上させる魅力的なトレーニングおよびオンボーディングビデオを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ラグジュアリーリゾートスパサービスに興味のある潜在的なゲストを対象にした30秒の魅力的なマーケティングビデオを開発してください。穏やかなビジュアル、静かな音楽、洗練されたAIアバターがスパのユニークな提供を案内します。HeyGenのAIアバターを活用して、卓越したゲスト体験を強調する洗練された招待的なプレゼンテーションを作成します。
ホテルのゲスト向けにスマートルームコントロールの操作方法を説明する60秒の説明ビデオを制作してください。ステップバイステップのビジュアルスタイルと明確なスクリーンキャプチャ、説明的なオーディオトーンを使用します。HeyGenの字幕/キャプションを活用し、複雑な手続きをすべての人にとって簡単で理解しやすくします。
VIPゲスト向けに20秒のパーソナライズされたウェルカムビデオを作成してください。温かくカスタマイズされたビジュアルスタイルとフレンドリーなAIアバターが、ホテルのエレガンスを反映した背景で心のこもった事前メッセージを届けます。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、プロフェッショナルで魅力的なパーソナライズビデオを迅速に生成し、印象的な第一印象を残します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてホスピタリティマーケティングの取り組みをビデオで強化できますか？
HeyGenは、AIアバターとプロフェッショナルなAI生成ナレーションを使用して、ホスピタリティビジネスが魅力的なマーケティングビデオを生成するのを支援します。テキストを迅速に魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。このAIビデオジェネレーターは、すべてのプロモーション資料で一貫したブランディングを可能にし、ビデオ作成を簡素化します。
HeyGenはビデオを通じてパーソナライズされたゲスト体験を作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、ゲスト体験を向上させるためのパーソナライズされたビデオメッセージの作成を可能にします。テキストからビデオへの機能を活用して、各ゲストに合わせたユニークなウェルカムビデオやユーザーガイドを生成します。
HeyGenはホスピタリティスタッフ向けにどのようなトレーニングビデオを制作できますか？
HeyGenは、包括的なオンボーディングモジュール、SOP、およびホスピタリティ業界向けのeラーニングコンテンツを含むさまざまなトレーニングビデオの制作に最適です。事前にデザインされたビデオテンプレートとAI生成ナレーションを活用して、一貫性のあるプロフェッショナルなスタッフ開発資料を迅速に作成します。
HeyGenはホスピタリティビジネスのためのビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、シンプルなテキストスクリプトをリアルなAIアバターを特徴とする洗練されたビデオに変換することで、ホスピタリティ業界のビデオ作成を簡素化します。この強力なAIビデオジェネレーターは、高品質なビデオ制作に従来必要とされていた時間とリソースを大幅に削減します。