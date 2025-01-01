ホスピタリティブランドイントロビデオメーカー：ゲストを魅了する

カスタマイズ可能なテンプレートで魅力的なプロモーションビデオを作成し、ブランド認知を高めましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

ブティックホテルのオーナーやマーケティングマネージャー向けに、ユニークな設備をクリーンなトランジションとアップビートで現代的なサウンドトラックでダイナミックに紹介する、45秒のモダンなAIホテルイントロジェネレーター動画を想像してください。このビデオはHeyGenのAIアバターを活用してエンゲージメントを高め、主要な特徴を提示し、カスタマイズ可能なテンプレートで強い第一印象を与えます。
イベントプランナーや法人顧客をターゲットに、最先端の会議施設をプロフェッショナルなビジュアルとブランドに一貫した色で強調する、スリークな20秒のイントロビデオメーカー広告が必要です。HeyGenのボイスオーバー生成を使用して、権威ある明確なナレーションを提供し、洗練された企業プレゼンテーションのための強力なブランドコントロールを効果的に強化します。
新しいフランチャイジーや潜在的な投資家にアピールするために、多様なロケーションとゲスト体験を備えたホテルチェーンの広範なビジョンを紹介する、60秒のホテルマーケティングビデオテンプレートを作成してください。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、高品質の映像と目立つロゴリビールをシームレスに統合し、ブランドの広範なリーチと魅力を効果的に示します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ホスピタリティブランドイントロビデオメーカーの使い方

ホスピタリティブランドのための魅力的なイントロビデオを簡単に作成し、オンラインプレゼンスを強化し、観客に強い印象を残しましょう。

Step 1
テンプレートを選択
インパクトのあるイントロのためにデザインされた幅広いカスタマイズ可能なテンプレートから選択を始めましょう。豊富なテンプレートとシーンのライブラリが、ホスピタリティブランドのユニークなアイデンティティの完璧な出発点を提供します。
Step 2
ブランドを適用
ブランドのユニークなスタイルをシームレスに統合します。ブランドコントロールを活用してロゴを追加し、ブランドカラーを指定し、ビジュアルガイドラインに合わせてビデオを調整し、即座に認識されるようにします。
Step 3
ダイナミックなコンテンツを生成
高度なAIを使用してメッセージを生き生きとさせます。スクリプトを入力し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能で魅力的なボイスオーバーとビジュアルを生成し、アイデアを魅力的な物語に変えます。
Step 4
エクスポートと共有
プロモーションビデオを完成させ、観客に向けて準備します。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに合わせてイントロを調整し、ブランドメッセージがどこでも完璧に伝わるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なブランドストーリーを伝える

ホスピタリティブランドのユニークな体験と価値を強調する魅力的なビデオを作成し、潜在的なゲストをインスパイアします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のホスピタリティブランドの魅力的なイントロビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、ホスピタリティブランドが魅力的なプロモーションビデオを簡単に制作できる高度なAIホテルイントロジェネレーターです。カスタマイズ可能なテンプレートと直感的なオンラインビデオエディターを活用して、ブランド認知を高めるプロフェッショナルなイントロを作成しましょう。

HeyGenは私のホテルマーケティングビデオにどのようなブランドコントロールを提供しますか？

HeyGenは強力なブランドコントロールを提供し、ホテルマーケティングビデオテンプレートをブランドのアイデンティティに合わせて完全にカスタマイズできます。ロゴリビール機能を使用してロゴを簡単に組み込み、色を調整してすべてのプロモーションビデオで一貫したブランドイメージを確保します。

HeyGenでブランドのイントロビデオにAIアバターやカスタムボイスオーバーを使用できますか？

もちろんです。HeyGenはリアルなAIアバターと高度なボイスオーバー生成の統合をサポートしており、スクリプトからのテキスト-to-ビデオをダイナミックなコンテンツに変換します。これらの機能により、注目を集めるユニークでプロフェッショナルなアニメーションビデオを作成できます。

ビジネスのためのビデオ作成が初めての人にとって、HeyGenはどれほど使いやすいですか？

HeyGenはユーザーフレンドリーなインターフェースで設計されており、プロフェッショナルなイントロビデオメーカーを誰でも利用できるようにしています。ドラッグ＆ドロップエディターと豊富なビデオテンプレートライブラリにより、プロセス全体が簡素化され、効率的で高品質な出力が保証されます。