病院プロシージャジェネレーター：精度、安全性、効率性
当社の病院プロシージャジェネレーターは、一般外科手術において正確な解剖とスマートエネルギーデリバリーを提供し、AIアバターを通じてその機能を強調します。
RFサージカルジェネレーターの実際の応用を示す90秒の教育ビデオを開発し、特にモノポーラモードとバイポーラモードを巧みに切り替えることで、さまざまな外科手術におけるその有用性を強調します。外科の研修医や手術室の技術者を対象に、ビジュアルとオーディオスタイルは教育的でステップバイステップの形式とし、画面上の明確なテキスト説明とHeyGenの音声生成機能を使用した落ち着いたガイド音声を組み合わせます。
現代のエレクトロサージカルユニットの高度な機能を探る2分間の技術的概要を制作し、組み込まれたティッシュマッチングテクノロジーとスマートエネルギーデリバリーメカニズムがどのように手術結果を最適化するかに焦点を当てます。生物医学エンジニアや病院管理者を対象としたこのビデオは、ハイテクで洗練されたビジュアル美学を要求し、詳細な説明を権威ある声で提供し、HeyGenの正確な字幕/キャプションでアクセシビリティと明確さを向上させます。
腹腔鏡手術や血管シーリングのような特定の応用における病院プロシージャジェネレーターの効率と効果を紹介する45秒のダイナミックなプロモーションビデオをデザインし、調整可能なエネルギー設定の利点を強調します。一般外科医や病院の購買担当者を対象に、ダイナミックでケーススタディ指向のビジュアルスタイルを持ち、効率的なペースと自信に満ちたナレーションを備え、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、主要な販売ポイントを迅速に魅力的なビジュアルに変換します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはエレクトロサージカルジェネレーターのような複雑な医療トピックの説明をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、エレクトロサージカルジェネレーターのようなデバイスについての魅力的な説明ビデオを医療専門家が作成するのを支援します。HeyGenのテキストからビデオへの機能とリアルなAIアバターを活用して、複雑な情報を簡素化し、病院の手順を明確に伝えます。
HeyGenのAIアバターは複雑な外科手術のデモンストレーションにおいてどのような役割を果たしますか？
HeyGenのAIアバターは、一般外科手術技術から正確な解剖のような特定の応用まで、複雑な外科手術を視覚的にデモンストレーションできます。これにより理解が深まり、患者と外科医の安全のためのベストプラクティスが高品質なビデオコンテンツと明確な字幕を通じて強化されます。
HeyGenはRFサージカルジェネレーターのトレーニング用教育コンテンツの作成をどのように支援しますか？
もちろんです。HeyGenは、RFサージカルジェネレーターの操作やラジオ周波数技術に関する包括的なトレーニングモジュールの開発に最適です。モノポーラモードやバイポーラモード、スマートエネルギーデリバリーなどの概念をHeyGenのテキストからビデオへの機能とカスタム音声生成を使用して簡単に説明し、一貫したブランドを維持します。
HeyGenはさまざまなエレクトロサージカルユニットのトレーニング資料の一貫性をどのように確保しますか？
HeyGenは、さまざまなエレクトロサージカルユニットのトレーニング資料全体で一貫したメッセージングを確保するための強力なブランド管理とカスタマイズ可能なテンプレートを提供します。これは、人間の医療手術室におけるティッシュマッチングテクノロジーのようなトピックにとって重要であり、プロフェッショナルで一貫した学習体験を可能にします。