病院オンボーディングビデオメーカー：トレーニングを簡素化
AIアバターを活用したリアルなプレゼンテーションで、患者とスタッフのトレーニングを効率化し、魅力的なオンボーディングビデオを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新規または来院予定の患者とその家族を対象に、到着時の主要な手続きや期待すべきことを説明する45秒の簡潔な患者オンボーディングビデオを作成します。ビジュアルスタイルは明確で安心感を与えるもので、情報豊富なナレーションと落ち着いた背景音楽を使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、複雑な情報を患者教育のために簡単に理解できる形式に翻訳し、強力な患者オンボーディングビデオクリエーターとしての役割を確立します。
将来の病院スタッフや採用候補者を対象にした30秒のプロモーションビデオを想像し、病院の独自の価値観と使命を強調します。ビジュアル的にはダイナミックでプロフェッショナルであり、カスタムブランディング要素をシームレスに統合し、HeyGenのボイスオーバー生成によるインスパイアリングなオーディオトラックを活用し、採用の成功のためにAIビデオメーカーを効果的に活用します。
既存のスタッフと新しい患者のための実用的な60秒のトレーニングビデオを設計し、病院施設のナビゲートや特定のサービスの理解を迅速にガイドします。この指導的な作品は、モダンでクリーンなビジュアルスタイルを採用し、明確なオンスクリーンテキストと役立つビジュアルを備え、HeyGenの多様なビデオテンプレートとシーンから簡単に組み立てられ、彼らの必須トレーニングビデオコレクションに貴重な追加となります。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な病院オンボーディングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的な「ビデオ作成ツール」とカスタマイズ可能な「ビデオテンプレート」を使用して、高品質な「病院オンボーディングビデオ」の作成を簡単にします。広範なビデオ編集スキルがなくても、新しい患者やスタッフを歓迎するプロフェッショナルで魅力的なコンテンツを簡単に制作できます。
患者教育とスタッフトレーニングのためにHeyGenが提供するAIビデオメーカーの機能は何ですか？
HeyGenはリアルな「AIアバター」と「AIボイスオーバー」などの高度な「AIビデオメーカー」機能を活用し、「スクリプトからのテキストをビデオに変換」して効果的な「患者教育」と「スタッフトレーニング」ビデオを作成します。これにより、コンテンツ制作が効率化され、複雑な情報がアクセスしやすくなります。
HeyGenはすべてのトレーニングビデオでカスタムブランディングを維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは包括的な「カスタムブランディング」コントロールを提供し、組織のアイデンティティを際立たせます。ロゴ、ブランドカラー、特定のフォントをすべての「トレーニングビデオ」と「従業員オンボーディング」コンテンツに適用して、一貫したビジュアルコミュニケーションを実現できます。
HeyGenはコンプライアンス重視のトレーニングや多言語の患者オンボーディングビデオの制作に適していますか？
はい、HeyGenは重要な「コンプライアンス」トレーニングビデオの作成に最適で、「多言語ローカリゼーション」の強力な機能を提供し、多様なオーディエンスをサポートします。これにより、グローバルまたは多様な病院環境での「患者オンボーディングビデオクリエーター」として優れた選択肢となり、誰もが重要な情報を理解できるようにします。