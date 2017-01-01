新しい病院職員のための60秒の歓迎ビデオを作成し、彼らが職員のオンボーディングプロセス中に安心できるように設計します。この短編映画は、フレンドリーでプロフェッショナルなAIアバターが初期のステップを案内し、温かみのあるビジュアルスタイルと励ましのオーディオトーンで提供され、HeyGenのAIアバターを使用して効果的に作成され、病院のオンボーディングビデオメーカーの重要な部分として機能します。

