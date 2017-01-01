病院オンボーディングビデオジェネレーター：スタッフ研修の効率化
AIアバターを使用して、医療コンプライアンス研修を強化する魅力的な社員オンボーディングビデオを迅速に制作します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
膝の手術を準備している患者向けに、安心感を与える60秒の患者教育ビデオを開発します。スクリプトからのテキストをビデオに変換し、術前および術後の指示をクリーンで説明的なビジュアルとソフトな背景音楽で説明し、自動生成された字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。
全病院スタッフ向けに、重要な安全プロトコルを強調する30秒のコンプライアンス研修ビデオを制作します。このビデオはプロフェッショナルなグラフィックスと権威あるAIボイスを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、迅速でインパクトのあるメッセージを提供し、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
新しく心臓病学部門に加わる新入社員向けに、50秒の魅力的なビデオをデザインし、現代的な病院オンボーディングビデオジェネレーターとして機能します。メディアライブラリ/ストックサポートからのダイナミックなビジュアルを通じて、部門の先進技術とチームを紹介し、知識豊富なAIアバターによるナレーションで自信と興奮を与えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして病院のオンボーディングビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの技術を活用して、魅力的な病院オンボーディングビデオの作成を効率化します。スクリプトを簡単にプロフェッショナルなビデオに変換でき、従来の制作方法と比べて大幅な時間とリソースを節約できます。
HeyGenは患者教育やコンプライアンス研修ビデオの作成をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能なビデオテンプレートと強力なブランディングコントロールを提供し、医療機関が効果的な患者教育とコンプライアンス研修ビデオを制作できるようにします。これにより、特定のニーズに合わせたコンテンツを提供しつつ、ブランドの一貫性を維持します。
HeyGenは効率的なビデオ制作のためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenはリアルなAIアバターやスクリプトからのテキストからビデオへの変換などの強力なAI機能を提供し、ビデオ制作を非常に効率的にします。ユーザーはAIボイスオーバーや自動生成された字幕/キャプションを利用して、アクセシビリティとリーチを向上させることができます。
HeyGenは患者オンボーディングビデオクリエーターとして使用できますか？
はい、HeyGenは患者オンボーディングビデオクリエーターとして理想的であり、新しい患者向けに情報豊富で歓迎的なビデオを迅速に開発できます。豊富なテンプレートとシーンを活用して、複雑なビデオ編集なしで明確で一貫したメッセージを提供します。