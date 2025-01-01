園芸環境インサイトビデオメーカー：専門知識を共有

農業データプレゼンテーションを向上させ、AIボイスオーバーでインサイトを魅力的なビデオコンテンツに変換します。

178/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
植物愛好家や趣味のガーデナー向けに、革新的なガーデニングのヒントを紹介する90秒の魅力的な指導ビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは活気に満ちたもので、AIアバターが特定の植栽技術をステップバイステップで視聴者に案内します。この園芸ビデオメーカーは、HeyGenのAIアバターを利用して、専門家のアドバイスをアクセスしやすい形式で提供します。
サンプルプロンプト2
新しい製品ラインやサービスを強調するために、園芸ビジネス向けの45秒のダイナミックなソーシャルメディアビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはモダンでエネルギッシュなもので、アップビートなサウンドトラックと魅力的なナレーションで補完され、ブランドコントロールがシームレスに組み込まれています。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、注目を集め、エンゲージメントを促進する素晴らしいコンテンツを迅速に生成します。
サンプルプロンプト3
農業学生や研究者向けに、特定の植物種や環境課題に関する包括的な園芸概要を提示する2分間の詳細な教育ビデオを作成してください。洗練された視覚的に豊かなスタイルを採用し、プロフェッショナルなナレーションとサポートビジュアルを完備します。このAIビデオエージェントの制作は、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを広範に使用して、豊富な背景映像と説明的なグラフィックを提供し、学習体験を向上させます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

園芸環境インサイトビデオメーカーの使い方

直感的なAIビデオメーカーを使用して、複雑な園芸環境の洞察を明確で魅力的なビデオに変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、園芸環境の洞察をアウトライン化します。プラットフォームの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を利用して、書かれたコンテンツを動的なビデオナラティブに簡単に変換します。
2
Step 2
テンプレートとアセットを選択
プロジェクトの視覚的基盤を確立するために、「カスタマイズ可能なビデオテンプレート」から選択します。広範なメディアライブラリから関連するビジュアルやサウンドを取り入れて、ビデオを強化します。
3
Step 3
ボイスオーバーを生成
自然なナレーションで園芸のストーリーを生き生きとさせます。高度な「ボイスオーバー生成」ツールを活用して、メッセージを効果的に伝えるプロフェッショナルなAIボイスオーバーを追加します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
すべての要素を確認してインサイトビデオを完成させます。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたビデオを確保し、どこで共有されても完璧に見えるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアでの迅速な園芸インサイトの共有

.

タイムリーな園芸環境インサイトやヒントをコミュニティと共有するために、魅力的なソーシャルメディアビデオやクリップを迅速に作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして園芸コンテンツのビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenのAIビデオメーカーは、スクリプトから直接テキストをビデオに変換することでプロセスを簡素化します。高度なAIアバターとAIボイスオーバーを活用して、プロフェッショナルで魅力的な園芸インサイトビデオを効率的に生成します。

HeyGenを使用してビデオを作成する際に、ブランドのアイデンティティを維持できますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランドコントロールを提供し、ロゴや特定のブランドカラーを組み込むことができます。また、カスタマイズ可能なビデオテンプレートと広範なメディアライブラリを利用して、すべての園芸ビデオで一貫したブランド表現を確保できます。

HeyGenはビデオをプラットフォーム間でアクセス可能で共有可能にするためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、自動字幕/キャプションなどの機能でアクセス性とリーチを向上させ、より広い視聴者にコンテンツを理解させます。また、アスペクト比のリサイズやさまざまなエクスポートオプションをサポートしており、ソーシャルメディアビデオ、トレーニングビデオなどに最適化された素晴らしいコンテンツを提供します。

HeyGenは温室業界が高品質な指導ビデオを制作するのをどのように支援しますか？

強力な園芸ビデオメーカーとして、HeyGenは温室業界が高品質な指導ビデオを制作するのを支援します。AIビデオエージェントとスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、魅力的な概要や詳細なガイドを簡単に制作し、視聴者に貴重な園芸インサイトを共有できます。