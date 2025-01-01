園芸技術ビデオメーカー：魅力的なガイドを作成

AIアバターを使用してガーデニングのための魅力的な指導ビデオを制作し、複雑な技術を簡素化し、カメラを必要とせずに幅広い視聴者に届けます。

209/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
『コンテナガーデンを成功させるための3つのクイックヒント』を提供する45秒のダイナミックなショートビデオを作成してください。このビデオは、忙しいガーデニングインフルエンサーや小規模ナーセリーのオーナー向けの魅力的なコンテンツを目指しています。クイックカット、鮮やかなストック映像、簡潔なテキストオーバーレイを使用し、エネルギッシュでアップビートなバックグラウンドミュージックと明確で簡潔なナレーションを組み合わせます。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、広範な編集時間をかけずに洗練されたガーデニングのヒントを迅速に生成します。
サンプルプロンプト2
『水耕栽培の栄養液の混合プロセス』を詳述する90秒の指導ビデオを開発してください。この詳細なガイドは、中級のガーデナーや高度な園芸技術に興味のある農業学生を対象としています。ビジュアルスタイルはクリーンで、詳細なクローズアップとステップバイステップのビジュアルをサポートし、落ち着いた権威あるナレーションと微妙な環境音を添えます。HeyGenの字幕/キャプションを使用して、すべての重要な情報を明確に伝え、最大限の明瞭さとアクセス性を確保します。
サンプルプロンプト3
『最適な植物成長のための土壌pHの理解』というタイトルの包括的な2分間の教育ビデオを制作してください。このビデオは、教育機関や深い知識を求める真剣な植物愛好家向けに設計されています。ビジュアルプレゼンテーションはモジュール式で、複雑な概念を説明するための明確なインフォグラフィックを使用し、学術的でありながら魅力的なナレーションと落ち着いたバックグラウンドミュージックを添えます。HeyGenのボイスオーバー生成機能を活用して、異なるセクションに多様で自然なサウンドのナレーションを提供します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

園芸技術ビデオの作り方

AIを使って園芸技術に関するプロフェッショナルで魅力的なビデオを迅速に制作し、知識を共有可能な教育コンテンツに変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成
園芸技術ビデオの詳細なスクリプトを作成します。テキスト・トゥ・ビデオ機能を利用して、指示を簡単に視覚的な物語に変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
コンテンツを提示するAIアバターを選ぶか、ガーデニングのヒントを説明するための関連するストック映像や画像をメディアライブラリから選びます。
3
Step 3
魅力的なオーディオを追加
ボイスオーバー生成を利用して、スクリプトを自然なサウンドのナレーションで生き生きとさせます。さらに明瞭さとアクセス性を高めるために字幕を追加します。
4
Step 4
エクスポートと共有
園芸技術ビデオを最終化し、希望のアスペクト比でエクスポートします。様々なプラットフォームで専門的に制作された教育ビデオを共有し、視聴者に届けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

オンラインでクイックガーデニングヒントを共有

.

ソーシャルメディア向けに魅力的なショートビデオを迅速に生成し、貴重なガーデニングのヒントや園芸の洞察を幅広い視聴者と共有します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして園芸技術を魅力的なビデオに変換できますか？

HeyGenは高度なAIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ技術を活用して、詳細な園芸技術をダイナミックで魅力的な教育ビデオに変換します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIビデオエディターがガーデニングのヒントを生き生きとさせ、複雑な概念を理解しやすくします。

HeyGenは明確なガーデニング指導ビデオを作成するためにどのようなAIツールを提供していますか？

HeyGenはガーデニングビデオを作成するために特別に設計された包括的なAIツールを提供しており、正確なボイスオーバー生成や自動字幕を含みます。これらの機能により、指導ビデオが明確でアクセスしやすく、プロフェッショナルなものとなり、視聴者の学習体験を向上させます。

HeyGenはガーデニングコンテンツのための高度なボイスオーバー生成とメディアライブラリを提供していますか？

はい、HeyGenは自然なサウンドのナレーションを作成するための強力なボイスオーバー生成機能を提供しており、ガーデニングビデオに使用できます。さらに、豊富なメディアライブラリには、コンテンツ作成を充実させるための多くのアセットが含まれており、ガーデニングのヒントを視覚的に魅力的で情報豊富なものにします。

HeyGenは教育用のガーデニングビデオ制作をどのように効率化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオエディターを使用してガーデニングビデオ制作を効率化し、トレーニングビデオや教育目的のコンテンツを迅速に作成できます。AIビデオ編集と組み合わせた効率的なワークフローにより、ユーザーは高度な技術スキルを必要とせずに高品質でプロフェッショナルなガーデニングビデオを制作できます。