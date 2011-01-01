新婚のカップルが家族や友人と共有したい、最も優しい瞬間を捉えた魅力的な30秒のハネムーンビデオを作成しましょう。このロマンチックなビデオは、夢見心地のビジュアルスタイルと柔らかなトランジション、暖かみのあるカラーグレーディングが特徴で、優しく心に響くバックグラウンドスコアで補完されるべきです。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、個人的なタッチを加え、甘い逸話を語ったり、一緒に旅したことについて心からの感情を表現したりして、愛に満ちた各フレームに響き渡らせましょう。

ビデオを生成する