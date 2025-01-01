45秒の指導ビデオを作成することを想像してください。これはホームスクーリングの親向けに設計されており、複雑な科学トピックに関する魅力的なレッスンを示します。ビジュアルスタイルは明るく励みになるもので、画面上の明確な例を特徴とし、明瞭なAI音声で補完されます。HeyGenのAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、ビデオ編集の経験がない人でも簡単にレッスンを実現できます。

