技術に精通した起業家を対象に、コンテンツワークフローを効率化するための90秒の技術デモンストレーションビデオを作成してください。このビデオは、クリーンでモダンなビジュアルスタイルを採用し、権威あるが親しみやすいAIボイスを使用して、HeyGenのAIビデオジェネレーターがどのようにして高度なAIアバターを活用し、複雑な情報を明確かつ魅力的に提示するかを効果的に示します。

ビデオを生成