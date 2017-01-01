ホームページビデオメーカー：瞬時に魅力的なビデオを作成
多様なカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、簡単に魅力的でプロフェッショナルなホームページビデオを作成しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングプロフェッショナルを対象にした1分間のダイナミックな説明ビデオを制作してください。テンポの速いビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージック、明確で簡潔なナレーションを用いて、HeyGenのオンラインビデオエディターがどのようにしてスクリプトからテキストをビデオに変換し、プロフェッショナルなボイスオーバーが視聴者の主要機能の理解を向上させるかを示します。
ソーシャルメディアマネージャーやインフルエンサーを対象に、アクセス性とリーチを向上させたい45秒のソーシャルメディアビデオをデザインしてください。このプロンプトは、明るくトレンディなビジュアル美学と会話調のトーンを要求し、HeyGenがどのようにしてキャプションを自動生成し、ソーシャルメディアビデオをより包括的で効果的にするかを強調します。
ウェブサイト開発者やデジタルマーケターを対象に、プロフェッショナルなコンテンツでホームページを強化したい2分間の洗練された紹介ビデオを開発してください。このビデオは、洗練されたビジュアルとオーディオスタイルを展示し、HeyGenの多様なビデオテンプレートとシーンを活用することで、魅力的なホームページビデオメーカー体験を簡単に作成し、洗練されたビジュアルをどのウェブプレゼンスにも簡単に統合できることを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを活用して効率的なビデオ作成を行っていますか？
HeyGenは高度なAI搭載ツールを利用し、洗練されたAIビデオジェネレーターとして制作ワークフローを効率化します。直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、テキストスクリプトを簡単にプロフェッショナルなビデオに変換し、迅速にビデオコンテンツを作成できます。
HeyGenは私のビデオにプロフェッショナルなボイスオーバーやキャプションの生成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは強力なボイスオーバー生成機能を提供し、多様な声の選択肢を使用してテキスト入力から直接プロフェッショナルなボイスオーバーを作成します。また、自動字幕とキャプション生成も提供し、すべての視聴者にとってビデオをアクセスしやすく魅力的にします。
HeyGenのオンラインビデオエディターはどのようなクリエイティブリソースを提供していますか？
HeyGenのオンラインビデオエディターは、豊富なストック映像や事前にデザインされたビデオテンプレートを含む包括的なメディアライブラリを備えています。これらのリソースを活用することで、外部のアセットを必要とせずに高品質でプロフェッショナルなビデオやソーシャルメディアビデオを効率的に作成できます。
HeyGenを使用してビデオを作成する際にブランドのアイデンティティを維持するにはどうすればよいですか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ブランドの一貫性を確保します。ロゴの統合、色のカスタマイズ、特定のフォントの選択が簡単にでき、すべてのプロフェッショナルなビデオがブランドの独自のアイデンティティに完全に一致するようにします。