ホームページビデオジェネレーター: 魅力的なウェブサイトイントロを作成
多様なテンプレートとシーンを使用して、プロフェッショナルなマーケティングコンテンツを簡単に作成。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターや教育者向けに、AIアバターテクノロジーの力を示す60秒のプロフェッショナルなビデオを制作します。ビジュアルスタイルはモダンでクリーンであり、フレンドリーなAIボイスオーバーが、シンプルなスクリプトをAIアバターを使用して完全にアニメーション化されたプレゼンテーションに変える方法を説明します。
ソーシャルメディアマネージャーやeコマースブランドを対象にした、動的なマーケティングコンテンツ作成に焦点を当てた30秒のプロモーションビデオを開発します。ビジュアルスタイルはテンポが速くトレンディで、魅力的な音楽と動的なテキストオーバーレイを使用し、さまざまなプラットフォームでのリーチを最大化するための「ボイスオーバー生成」と自動「字幕/キャプション」の簡単さを紹介します。
プロダクトマネージャーやスタートアップ向けに、カスタマイズ性の高い効果的な製品説明ビデオを生成する方法を説明する50秒の情報ビデオを作成します。ビジュアルスタイルはスリークで情報豊かであり、落ち着いた権威ある声で、「メディアライブラリ/ストックサポート」から多様な要素を統合し、その後「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、異なるチャンネルに合わせて最終ビデオを調整する方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはコンテンツ作成のためのAIビデオ生成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバターとテキストからビデオ生成技術を使用して、プロフェッショナルなビデオを作成することを可能にします。スクリプトを入力するだけで、AI駆動のツールがコンテンツを生き生きとさせ、コンテンツ作成プロセス全体を効率化します。
HeyGenは多様なマーケティングコンテンツを作成するためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、広範なカスタマイズオプションを提供し、豊富なテンプレート、ボイスオーバー、AIアバターを含んでいます。これにより、ダイナミックなマーケティングコンテンツを簡単に生成できます。ソーシャルメディアキャンペーンやブランドに合わせたインパクトのある製品説明ビデオを簡単に作成できます。
HeyGenは高品質なビデオコンテンツを生成するための使いやすいインターフェースですか？
はい、HeyGenは使いやすいインターフェースで設計されており、誰でもビデオジェネレーターになることができます。直感的なAI駆動のツールが複雑なビデオ制作を簡素化し、編集経験がなくてもプロフェッショナルなコンテンツを作成することができます。
HeyGenはブランド化された魅力的なホームページビデオジェネレーターコンテンツを作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは注目を集めるインパクトのあるホームページビデオジェネレーターコンテンツを作成するのに最適です。ロゴや色などの包括的なブランドコントロールと、シーンやアバターのカスタマイズオプションを使用して、ビデオがブランドのアイデンティティに完全に一致するようにします。