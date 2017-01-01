住宅所有者向けチュートリアルビデオメーカーで魅力的なハウツーガイドを作成
スクリプトからのテキストビデオを使用して、DIYの知識を明確で魅力的な住宅所有者向けチュートリアルに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、プロパティマネージャー向けに一般的な配管修理を詳細に説明する90秒の指導ビデオを制作してください。視覚スタイルは非常に実用的でシンプルであり、スクリプトが詳細なビジュアルガイドに変換される画面録画を組み込み、落ち着いた権威あるAIの声で補完します。このビデオは、HeyGenがAIビデオジェネレーターとしてどのように機能するかを効果的に示し、書かれた指示を迅速なトレーニングのためのアクセス可能なビジュアル形式に変換します。
初めての住宅購入者が迅速な回答を求めている場合、家庭用電化製品のメンテナンスに関する一般的な質問に答える45秒のFAQビデオをデザインしてください。この明るくフレンドリーなビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して質問と回答を効率的に提示し、スムーズなトランジションと明確で安心感のある声でサポートし、情報を簡単に消化できるようにします。これは、事前にデザインされたテンプレートを使用した優れた教育ビデオリソースとして機能します。
DIY愛好家向けに、家を効率的に冬支度する方法を紹介する2分間のチュートリアルビデオを作成してください。このビデオは、HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して重要なステップを強調し、複雑な概念を視覚化するためのカスタムグラフィックスを統合し、包括的なチュートリアルビデオメーカーとして機能します。視覚スタイルはダイナミックで魅力的であり、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、オーディオは明確なステップバイステップのナレーションを提供します。このガイドは、HeyGenの能力を活用して情報を提供し、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して広範囲に共有する準備を整えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIビデオ生成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターとテキストビデオ機能を使用して、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、驚くべきAIビデオコンテンツを簡単に作成できるようにします。このAIビデオジェネレーターは、クリエイティブなプロセスを最初から最後まで効率化します。
HeyGenで作成したビデオを編集およびカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なAIビデオエディターとして機能し、クリップのトリミングや結合が可能です。アニメーション字幕でプロジェクトを強化したり、ビデオの背景を削除したり、詳細なチュートリアルビデオのために画面録画機能を利用することもできます。
HeyGenのテンプレートを使用してどのような種類のビデオを作成できますか？
HeyGenは、魅力的なマーケティングビデオや教育ビデオから効果的なトレーニングビデオやFAQビデオまで、さまざまなニーズに適したテンプレートを提供しています。AIボイスオーバーやドラッグアンドドロップインターフェースでさらにカスタマイズすることができます。
HeyGenは高解像度ビデオのエクスポートと多様なアスペクト比をサポートしていますか？
はい、HeyGenは4K解像度のビデオエクスポートをサポートし、プロフェッショナルな品質を保証します。さまざまなプラットフォームに合わせて、さまざまなアスペクト比でビデオをデザインし、エクスポートすることができるため、汎用性の高いチュートリアルビデオメーカーです。