簡単に素晴らしいホームツアービデオを作成する
不動産ビデオテンプレートのカスタマイズとAIボイスオーバーを活用して、魅力的なビデオツアーで物件リストを変身させましょう。
例を探る
エージェントは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために作られた最初のクリエイティブエンジンです。
結果が気に入らない？
これらのプロンプトのいずれかを試してみてください。
ソーシャルメディアで目立つ45秒の不動産リストビデオを作成し、より広い視聴者を惹きつけたい不動産マーケターに最適です。このビデオはHeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを使用し、ダイナミックなテキストオーバーレイと鮮やかなビジュアルで物件の主要機能を強調します。明るい背景音楽が活気ある雰囲気を設定し、ビデオエディター機能があなたのコンテンツをInstagramやFacebookなどのプラットフォームに完璧に合わせることを保証します。
不動産のプロフェッショナルが没入感のある体験を提供することを目指している場合、90秒のビデオツアーが理想的です。このビデオはHeyGenのスクリプトからテキストへのビデオ機能を使用して作成され、家の物語を正確にナレーションすることができます。ターゲットオーディエンスには、詳細な洞察を評価する潜在的な家の購入者や投資家が含まれます。ビジュアルスタイルは映画のようで、高解像度の映像とAIボイスオーバーの戦略的な使用により、各シーンに深みと文脈を加えます。
初めての家を購入する人々をターゲットにした30秒の不動産マーケティングビデオで、居心地の良いスターターホームの魅力を強調しましょう。HeyGenのメディアライブラリー/ストックサポートを使用して、このビデオはあなたの物件の映像を補完する魅力的なストックフッテージを取り入れています。ビジュアルスタイルは温かみがあり、招き入れるような雰囲気で、心地よいバックグラウンドミュージックが快適さを感じさせます。字幕/キャプションも含まれており、あらゆる視聴者にメッセージが届くようになっているため、様々なソーシャルメディアプラットフォームで簡単に共有できます。
クリエイティブエンジン
クルーなし。カットなし。ただあなたのAIビデオエージェントが作業中
プロンプト-ネイティブビデオ制作
エンドツーエンド動画生成
構造と意図を持って作られています
ユースケース
HeyGenは、AI駆動のツールを使用して不動産リストを魅力的なホームツアービデオに変換することで、不動産専門家を強化します。カスタマイズ可能なテンプレートとAIボイスオーバーを使用して、際立つ魅力的な不動産マーケティングビデオを作成します。
数分で魅力的なソーシャルメディア用のビデオやクリップを作成する.
Quickly create property listing videos with customizable templates and share them on social media to attract potential buyers.
AIビデオで顧客の成功事例を魅力的に紹介する.
Highlight successful property sales and satisfied clients through compelling video tours, enhancing your real estate brand.
よくある質問
HeyGenが私の不動産マーケティングビデオをどのように向上させることができますか？
HeyGenでは、魅力的な不動産リストビデオを簡単に作成できる様々な不動産ビデオテンプレートを提供しています。カスタマイズ可能なテンプレートとAIボイスオーバーを使用して、潜在的な買い手を魅了するプロフェッショナルなビデオツアーを作成することができます。
HeyGenをホームツアービデオメーカーのトップチョイスにする要因は何ですか？
HeyGenは直感的なビデオ編集ツールと豊富なメディアライブラリを提供することで、ホームツアービデオメーカーとして際立っています。背景音楽や字幕を簡単に追加して、物件の最良の特徴を強調する没入型のビデオツアーを作成できます。
HeyGenのビデオエディターはソーシャルメディア共有をサポートしていますか？
はい、HeyGenのビデオエディターはソーシャルメディアの共有を念頭に置いて設計されています。様々なアスペクト比に合わせてビデオのサイズを変更でき、不動産マーケティングビデオがどのプラットフォームでも素晴らしく見えるようにします。
なぜ私はHeyGenの不動産ビデオテンプレートを使用すべきですか？
HeyGenの不動産ビデオテンプレートは、洗練された物件リストのビデオを迅速に作成するのに最適です。ブランディングコントロールとAI生成のボイスオーバーを使用して、一貫したブランドイメージを維持しながら高品質なコンテンツを提供できます。