簡単に素晴らしいホームツアービデオを作成する

不動産ビデオテンプレートのカスタマイズとAIボイスオーバーを活用して、魅力的なビデオツアーで物件リストを変身させましょう。

エージェントは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために作られた最初のクリエイティブエンジンです。

ソーシャルメディアで目立つ45秒の不動産リストビデオを作成し、より広い視聴者を惹きつけたい不動産マーケターに最適です。このビデオはHeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを使用し、ダイナミックなテキストオーバーレイと鮮やかなビジュアルで物件の主要機能を強調します。明るい背景音楽が活気ある雰囲気を設定し、ビデオエディター機能があなたのコンテンツをInstagramやFacebookなどのプラットフォームに完璧に合わせることを保証します。
不動産のプロフェッショナルが没入感のある体験を提供することを目指している場合、90秒のビデオツアーが理想的です。このビデオはHeyGenのスクリプトからテキストへのビデオ機能を使用して作成され、家の物語を正確にナレーションすることができます。ターゲットオーディエンスには、詳細な洞察を評価する潜在的な家の購入者や投資家が含まれます。ビジュアルスタイルは映画のようで、高解像度の映像とAIボイスオーバーの戦略的な使用により、各シーンに深みと文脈を加えます。
初めての家を購入する人々をターゲットにした30秒の不動産マーケティングビデオで、居心地の良いスターターホームの魅力を強調しましょう。HeyGenのメディアライブラリー/ストックサポートを使用して、このビデオはあなたの物件の映像を補完する魅力的なストックフッテージを取り入れています。ビジュアルスタイルは温かみがあり、招き入れるような雰囲気で、心地よいバックグラウンドミュージックが快適さを感じさせます。字幕/キャプションも含まれており、あらゆる視聴者にメッセージが届くようになっているため、様々なソーシャルメディアプラットフォームで簡単に共有できます。
クルーなし。カットなし。ただあなたのAIビデオエージェントが作業中

プロンプト-ネイティブビデオ制作

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

エンドツーエンド動画生成

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

構造と意図を持って作られています

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

ホームツアービデオメーカーの仕組み

直感的に操作できるホームツアービデオメーカーを使用して、魅力的な物件リストのビデオを簡単に作成しましょう。

Step 1
カスタマイズ可能なテンプレートであなたのビデオを作成しましょう
不動産のビデオテンプレートを選択して始めましょう。これらのテンプレートは、物件を効果的に紹介するためにデザインされています。ブランドやスタイルに合わせてこれらのテンプレートをカスタマイズし、各リスティングにユニークなプレゼンテーションを保証します。
Step 2
バックグラウンドミュージックとAIボイスオーバーを追加
バックグラウンドミュージックとAI生成のボイスオーバーを取り入れることで、ビデオツアーを強化しましょう。これらの機能はプロフェッショナルなタッチを加え、物件リストをより魅力的で情報豊富なものにします。
Step 3
一貫性のためのブランディングコントロールを適用する
ブランディングコントロールを使用して、ロゴを追加し色を調整することで、すべてのビデオがあなたのブランドアイデンティティに合致するようにします。この一貫性が、視聴者との信頼と認識を築く助けになります。
Step 4
ソーシャルメディアで共有及びエクスポートする
ビデオの編集が完了したら、さまざまなプラットフォームに合わせた希望のアスペクト比で簡単にエクスポートできます。不動産マーケティングビデオをソーシャルメディアで共有して、より広い視聴者を獲得し、潜在的な購入者を引き付けましょう。

ユースケース

HeyGenは、AI駆動のツールを使用して不動産リストを魅力的なホームツアービデオに変換することで、不動産専門家を強化します。カスタマイズ可能なテンプレートとAIボイスオーバーを使用して、際立つ魅力的な不動産マーケティングビデオを作成します。

AIビデオで数分で高性能な広告を作成

Utilize AI video editing tools to produce high-quality real estate marketing videos that capture attention and drive sales.

よくある質問

HeyGenが私の不動産マーケティングビデオをどのように向上させることができますか？

HeyGenでは、魅力的な不動産リストビデオを簡単に作成できる様々な不動産ビデオテンプレートを提供しています。カスタマイズ可能なテンプレートとAIボイスオーバーを使用して、潜在的な買い手を魅了するプロフェッショナルなビデオツアーを作成することができます。

HeyGenをホームツアービデオメーカーのトップチョイスにする要因は何ですか？

HeyGenは直感的なビデオ編集ツールと豊富なメディアライブラリを提供することで、ホームツアービデオメーカーとして際立っています。背景音楽や字幕を簡単に追加して、物件の最良の特徴を強調する没入型のビデオツアーを作成できます。

HeyGenのビデオエディターはソーシャルメディア共有をサポートしていますか？

はい、HeyGenのビデオエディターはソーシャルメディアの共有を念頭に置いて設計されています。様々なアスペクト比に合わせてビデオのサイズを変更でき、不動産マーケティングビデオがどのプラットフォームでも素晴らしく見えるようにします。

なぜ私はHeyGenの不動産ビデオテンプレートを使用すべきですか？

HeyGenの不動産ビデオテンプレートは、洗練された物件リストのビデオを迅速に作成するのに最適です。ブランディングコントロールとAI生成のボイスオーバーを使用して、一貫したブランドイメージを維持しながら高品質なコンテンツを提供できます。