DIY愛好家向けに、ギャラリーウォールや棚の設置などのシンプルな「ホームインプルーブメント」プロジェクトを紹介する、魅力的な45秒のビデオチュートリアルを作成してください。HeyGenの「テンプレートとシーン」を使用して、ステップ間をスムーズに移行させます。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、プロジェクトの進行中と最終的な「ビフォーアフターショット」を明確に、よく照らされたショットで示し、アップビートでインスパイアリングなバックグラウンドミュージックトラックで補完します。

