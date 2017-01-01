ホームグッズビデオジェネレーター：あなたのeコマース販売を促進
HeyGenの強力なメディアライブラリサポートを使用して、製品画像を魅力的なeコマースビデオに変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
高級ホームグッズの製品デザイナーとマーケターを対象にした45秒のプロモーションビデオを開発してください。美的感覚は洗練されていてミニマリストで、エレガントなアンビエントミュージックとプロフェッショナルで明瞭なAIアバターが主要な機能を紹介します。HeyGenのAIアバターのシームレスな統合が、静的な製品ショーケースに人間味を加えることを強調してください。
コンテンツクリエイターを対象にした30秒のダイナミックなソーシャルメディアコンテンツビデオを制作し、AI画像からビデオへのジェネレーターが既存の資産を再利用する方法を簡素化する様子を示してください。ビジュアルスタイルはテンポが速くエネルギッシュで、トレンドのバックグラウンドミュージックと目立つオンスクリーンキャプションを含めてください。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、さまざまなプラットフォームにコンテンツを適応させる容易さに焦点を当ててください。
インテリアデザイナーとホームデコブランド向けに1.5分のインスピレーションビデオを構築し、専用のホームグッズビデオジェネレーターの力を示してください。トーンは希望に満ちた暖かいもので、ソフトなアンビエントミュージックと親しみやすいナレーターの声で補完されます。HeyGenのテンプレートとシーンが、顧客に響くダイナミックなプロモーションビデオを迅速に制作するための創造的なエンジンを提供する様子を強調してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストからAIビデオを作成するのを支援しますか？
HeyGenの高度なAIビデオジェネレーターは、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換します。テキストからビデオへのAI機能により、リアルなナレーションとビジュアルが自動的に生成され、ビデオ制作プロセスが大幅に効率化されます。
HeyGenはAIアバターとメディアライブラリを使用してダイナミックなプロモーションビデオを作成できますか？
もちろんです。HeyGenはユーザーが洗練されたAIアバターをプロジェクトに統合することを可能にします。包括的なメディアライブラリと組み合わせることで、ニーズに合わせた魅力的でダイナミックなプロモーションビデオを迅速に制作できます。
HeyGenはバッチ処理やアスペクト比のリサイズなど、効率的なビデオ制作のための技術的な機能を提供していますか？
HeyGenは効率性を追求した強力な技術機能を提供しており、複数のビデオエクスポートを同時に管理するバッチ処理を含みます。さらに、アスペクト比のリサイズにより、手動で調整することなく、さまざまなプラットフォームに最適化されたコンテンツを提供します。
HeyGenはクリエイティブなコントロールとブランドの一貫性を保つための強力なツールを提供していますか？
はい、HeyGenは強力なクリエイティブエンジンとして機能し、広範なビデオテンプレートとブランディングコントロールを提供して一貫した外観を維持します。すべてのビデオコンテンツにカスタムロゴやブランドカラーを簡単に適用して、ブランドアイデンティティを一貫させることができます。