直感的なビデオテンプレートとカスタマイズオプションで、ソーシャルメディア向けの魅力的なeコマース製品ビデオを簡単に作成できます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングマネージャーやコンテンツクリエイターを対象にした90秒のビデオを開発し、製品ショーケースビデオで達成可能なプロフェッショナルな仕上がりを強調します。ビジュアルの美学は洗練されており、現代的なバックグラウンドミュージックが伴います。HeyGenのAIアバターが製品デモにパーソナライズされたタッチを加え、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用する方法に焦点を当てます。
ソーシャルメディアマーケターやブランドアンバサダー向けに45秒のビデオを作成し、ホームデコールアイテムの迅速な作成とダイナミックなプレゼンテーションをさまざまなプラットフォームで強調します。ビジュアルスタイルは活気に満ち、トレンディで、注意を引くエネルギッシュな音楽が必要です。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、異なるソーシャルフィードに合わせたコンテンツを簡単に調整し、明確な字幕/キャプションで最大のリーチを確保する方法を示します。
新しいユーザーやビデオ作成を探求する個人向けに2分間の指導ビデオを制作し、強力なビデオ作成プラットフォームの包括的な機能を示します。ビジュアルとオーディオのスタイルはサポート的で落ち着いており、視聴者をプロセスに導きます。HeyGenの多様なテンプレートとシーンがどのように迅速なスタートを提供し、統合されたナレーション生成で高品質の製品デモビデオを誰でも利用可能にするかを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使ってどのように製品ビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度な「AIビデオジェネレーター」技術を活用し、テキストスクリプトをリアルな「AIアバター」とナレーションを備えた魅力的な「製品ビデオ」に変換します。これにより、「ビデオ作成プラットフォーム」全体のプロセスが大幅に効率化され、生産がスムーズになります。
HeyGenでeコマース製品ビデオの外観をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは直感的な「ドラッグアンドドロップエディター」を通じて広範な「カスタマイズオプション」を提供し、「ビデオテンプレート」を個別化し、ブランドコントロールを適用し、独自のメディアを統合してユニークな「eコマース製品ビデオ」を作成できます。これにより、すべての制作でブランドアイデンティティが際立ちます。
HeyGenはソーシャルメディアでのマーケティングにおいてどのように効率的なビデオ作成プラットフォームとなりますか？
HeyGenは「ビデオテンプレート」の豊富なライブラリと広範な「ストックメディアライブラリ」を提供し、「ソーシャルメディア」などのプラットフォーム向けのコンテンツ制作を加速します。さまざまなアスペクト比に合わせた「高解像度ビデオ」を迅速に生成でき、ダイナミックなマーケティングに理想的な「ビデオ作成プラットフォーム」となります。
シンプルなテキストを超えて、HeyGenはどのように製品デモビデオを強化しますか？
HeyGenの強力な「AIテキストからビデオ」機能により、スクリプトから直接「製品デモビデオ」をシームレスに作成できます。プロフェッショナルな「ナレーション生成」と自動「字幕/キャプション」を生成し、製品の特徴を明確に伝え、すべての視聴者にアクセス可能にします。