Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
在宅ケアを受けている方の家族を対象に、移動支援のための簡単なエクササイズを詳述する90秒の患者教育ビデオを開発してください。視覚スタイルは明確でサポート的であり、動きを示すフレンドリーなAIアバターをフィーチャーし、優しく励ます音声を伴います。このビデオは、HeyGenのAIアバターを活用してリアルなデモンストレーションを効果的に行います。
新しいクライアントを引き付けるために、在宅ケアエージェンシーのユニークな思いやりのあるアプローチを紹介する60秒のプロモーションビデオを制作してください。視覚スタイルは明るく魅力的で、ポジティブなイメージと希望に満ちた音楽で満たされています。HeyGenのボイスオーバー生成を使用して、エージェンシーのコミットメントを明確かつ明瞭に強調しましょう。
既存の在宅ケアクライアント向けに、季節の健康に関するヒントを提供する45秒の情報更新をデザインしてください。視覚スタイルは親しみやすく、魅力的なグラフィックと陽気で情報豊かなトーンを取り入れています。HeyGenのテンプレートとシーン機能から関連するレイアウトを開始して、作成を迅速化しましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして在宅ケア用のAI生成ビデオを作成しますか？
HeyGenは、スクリプトからテキスト-to-ビデオに変換することで、魅力的なAI生成ビデオを在宅ケア用に作成する力をユーザーに提供します。多様なAIアバターから選択し、リアルなボイスオーバーを生成できるため、HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターです。
HeyGenは患者教育ビデオの作成を効率化できますか？
はい、HeyGenは使いやすいインターフェースで患者教育ビデオの作成を大幅に効率化します。事前にデザインされたビデオテンプレートを活用することで、最小限の労力で魅力的な在宅ケアビデオや教育コンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenでは在宅ケアビデオのブランディングコントロールはどのように行えますか？
HeyGenは、組織のアイデンティティに合わせて在宅ケアビデオを調整するための強力なブランディングコントロールを提供します。ロゴを簡単に組み込み、色をカスタマイズして、すべてのコンテンツで一貫したプロフェッショナルな外観を維持できます。
HeyGenは効率的なスタッフトレーニングビデオにどのように活用できますか？
HeyGenは、効率的なスタッフトレーニングビデオを制作するための効果的な在宅ケアビデオジェネレーターです。AIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、明確で一貫性のある魅力的なトレーニングモジュールを簡単に作成できます。