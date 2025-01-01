ホリデービデオメーカーで祝祭ビデオを作成

スクリプトからのテキストビデオで魅力的なホリデーグリーティングを簡単に生成し、あなたのユニークな思い出を共有しましょう。

家族や友人向けに、心温まる30秒のパーソナライズされたホリデーグリーティングビデオを作成しましょう。居心地の良い、祝祭的なビジュアルスタイルと陽気なバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenのAIアバターを利用して特別なメッセージを届け、忘れられないホリデービデオに仕上げます。

サンプルプロンプト1
幼い子供たち向けに、明るくカラフルなビジュアルと遊び心のある効果音を使った、楽しいホリデーストーリーを語る60秒のアニメーションビデオを開発しましょう。豊富なテンプレートとシーンを活用して、魅力的な物語を構築し、このアニメーションビデオに魅力的なキャラクターを紹介します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーを対象にした、季節のセールを発表するための45秒のプロモーションホリデービデオを制作しましょう。活気に満ちたプロフェッショナルなビジュアルデザインとエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、マーケティングメッセージを効率的に魅力的なビデオに変換します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアユーザー向けに、感情的またはノスタルジックな音楽と素早いトランジションを取り入れた、ダイナミックな20秒の「一年の振り返り」ホリデービデオモンタージュをデザインしましょう。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、どこでも完璧に見えるホリデービデオを作成します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ホリデービデオメーカーの使い方

直感的なツールを使って、どんなシーンにも合う祝祭ビデオを簡単に作成し、パーソナライズして、記憶に残る魅力的なグリーティングを実現します。

1
Step 1
スタート地点を選ぶ
祝祭用の「テンプレートとシーン」から選ぶか、白紙のキャンバスから始めて、ホリデービデオ制作を迅速に開始します。
2
Step 2
パーソナライズされたコンテンツを追加
カスタムテキストやメディアを組み込み、「AIアバター」を活用してユニークで魅力的なホリデーグリーティングを作成します。
3
Step 3
クリエイティブな強化を適用
「ボイスオーバー生成」とブランディングコントロールを利用して、洗練されたオーディオと一貫したビジュアル要素をビデオに追加します。
4
Step 4
喜びをエクスポートして共有
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、完成した作品をダウンロードまたは共有し、すべての好みのプラットフォームで祝祭ビデオを楽しみましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

パーソナライズされたグリーティングビデオを作成

心のこもったパーソナライズされたホリデーグリーティングビデオを作成し、真に繋がりを持ち、喜びを広げます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてパーソナライズされたホリデービデオを迅速に作成するのを助けてくれますか？

HeyGenはAIアバターとテキストビデオ技術を使用して、パーソナライズされたホリデービデオを簡単に制作できるようにします。スクリプトを入力し、AIアバターを選択するだけで、HeyGenがホリデービデオを生成し、ビデオ制作を迅速かつ効率的に行います。

HeyGenはホリデーコンテンツ用のすぐに使えるビデオテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはホリデービデオ制作を開始するためのプロフェッショナルなテンプレートとシーンを多数提供しています。これらのテンプレートは、メッセージやブランディング、アセットライブラリからのメディアを簡単にカスタマイズでき、ワークフローを効率化します。

HeyGenはAIを使用してアニメーションホリデービデオの作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenの高度なAIツールを使用すると、ホリデー用のダイナミックなアニメーションビデオを作成できます。AIアバターを活用し、さまざまな要素でビデオをカスタマイズして、ユニークなアニメーションコンテンツを実現します。

HeyGenにはホリデービデオを洗練し、共有するためのどのようなツールがありますか？

HeyGenには、ホリデービデオを洗練するための強力な編集ツールが含まれています。ボイスオーバー生成、字幕、ブランディングコントロールなどがあります。完成したら、さまざまなアスペクト比でビデオを簡単にエクスポートし、ソーシャルメディアプラットフォームで共有する準備が整います。