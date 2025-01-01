ホリデーセールビデオメーカー：フェスティブセールを促進

プロフェッショナルにデザインされたテンプレートとボイスオーバー生成を使用して、ホリデーマーケティングキャンペーンのための高インパクトなプロモーションビデオを生成します。

小規模ビジネスオーナーがソーシャルメディアで共有するための、30秒の活気あるホリデーセールビデオを作成します。ビジュアルスタイルは華やかで温かみがあり、明るい色と遊び心のあるアニメーションを使用し、陽気で楽しいサウンドトラックを伴います。ユーザーはHeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」機能を活用して、魅力的なセールスビデオを迅速に組み立てることで、この外観と雰囲気を簡単に実現できます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しい季節商品を発売するeコマースブランドを対象とした、45秒の魅力的なプロモーションビデオを開発します。現代的で洗練された美学を目指し、フレンドリーでプロフェッショナルなAIアバターが製品の利点を紹介し、明確で自信に満ちたナレーションがサポートします。HeyGenの高度な「AIアバター」を活用することで、実際の俳優を必要とせずに洗練されたプレゼンテーションが可能になり、「プロモーションビデオ」の作成が容易になります。
サンプルプロンプト2
DIY愛好家向けの60秒の指導ビデオを想像してください。明るく魅力的なビジュアルスタイルで、楽しい背景音楽を伴い、ホリデークラフトやレシピを紹介します。ビデオのストーリーはシンプルでわかりやすく、画面上のテキストとスムーズなトランジションを通じて複雑なステップを簡単にします。このビデオは、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して効率的に生成され、詳細なスクリプトを魅力的な「ビデオ作成」作品に変えます。
サンプルプロンプト3
ホリデーシーズン中の「マーケティングキャンペーン」に最適な、心温まる30秒の顧客の声ビデオを作成します。視聴者が音声なしでも心のこもったレビューを理解できるように、HeyGenの「字幕/キャプション」機能が重要な役割を果たします。
ホリデーセールビデオメーカーの使い方

直感的なオンラインエディターを使用して、ホリデーセールのための素晴らしいプロモーションビデオを簡単に作成し、マーケティングキャンペーンを強化します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
ホリデーセールに特化したプロフェッショナルにデザインされたテンプレートの中から選びます。当プラットフォームは、クリエイティブなアイデアを始めるためのさまざまな「セールスビデオテンプレート」を提供します。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
ブランドのメッセージ、画像、オファーでビデオをパーソナライズします。直感的な「ドラッグ＆ドロップエディター」を使用してシーンを配置し、ライブラリからメディアを追加し、ブランディングコントロールを適用します。
3
Step 3
AIで強化
強力な「AIツール」を使用してホリデーセールビデオを向上させます。ダイナミックなAIアバターを組み込み、自然な音声のボイスオーバーを生成し、自動字幕を追加して視聴者を魅了します。
4
Step 4
エクスポートして共有
作成を完了し、さまざまなアスペクト比で「プロモーションビデオ」を簡単にエクスポートします。魅力的なホリデーセールコンテンツをすべてのソーシャルメディアプラットフォームで共有し、より多くの顧客にリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客のストーリーで信頼を構築

魅力的なAIビデオを活用して、ポジティブな顧客体験を紹介し、信頼性を高め、ホリデー購入を促進します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてマーケティングキャンペーンのためのクリエイティブなビデオアイデアを生成するのに役立ちますか？

HeyGenは、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートと直感的なドラッグ＆ドロップエディターを提供し、魅力的なマーケティングキャンペーンのためのクリエイティブなアイデアを刺激します。シーンやブランディングコントロールを簡単にカスタマイズして、ビジョンに合ったユニークなビデオ作成を実現できます。

HeyGenは魅力的なホリデープロモーションビデオやソーシャルメディアコンテンツを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは、魅力的なホリデープロモーションビデオやソーシャルメディアコンテンツを作成するのに最適な高度なAIビデオエディターです。AIアバターやスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、ホリデーセールビデオメーカーのビジョンを迅速かつ効率的に実現します。

HeyGenがコンテンツクリエーターにとってオールインワンのビデオプラットフォームである理由は何ですか？

HeyGenは、シームレスなビデオ作成のための強力な編集ツールを提供する包括的なビデオメーカーおよびオンラインエディターとして機能します。スクリプトからのテキストビデオ、ボイスオーバー生成、豊富なメディアライブラリを含む機能を備えており、多様なニーズに対応する真のオールインワンビデオプラットフォームです。

HeyGenはプロモーションビデオでのブランドの一貫性をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、包括的なブランディングコントロールを通じて、すべてのマーケティングキャンペーンで強力なブランドの一貫性を実現します。ロゴや特定のブランドカラーを簡単に追加でき、さまざまなプラットフォームでのプロモーションビデオに合わせてアスペクト比のリサイズやカスタム字幕を利用できます。