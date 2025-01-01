小規模ビジネスオーナーがソーシャルメディアで共有するための、30秒の活気あるホリデーセールビデオを作成します。ビジュアルスタイルは華やかで温かみがあり、明るい色と遊び心のあるアニメーションを使用し、陽気で楽しいサウンドトラックを伴います。ユーザーはHeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」機能を活用して、魅力的なセールスビデオを迅速に組み立てることで、この外観と雰囲気を簡単に実現できます。

ビデオを生成