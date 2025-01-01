ホリデーセールビデオメーカー：フェスティブセールを促進
プロフェッショナルにデザインされたテンプレートとボイスオーバー生成を使用して、ホリデーマーケティングキャンペーンのための高インパクトなプロモーションビデオを生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しい季節商品を発売するeコマースブランドを対象とした、45秒の魅力的なプロモーションビデオを開発します。現代的で洗練された美学を目指し、フレンドリーでプロフェッショナルなAIアバターが製品の利点を紹介し、明確で自信に満ちたナレーションがサポートします。HeyGenの高度な「AIアバター」を活用することで、実際の俳優を必要とせずに洗練されたプレゼンテーションが可能になり、「プロモーションビデオ」の作成が容易になります。
DIY愛好家向けの60秒の指導ビデオを想像してください。明るく魅力的なビジュアルスタイルで、楽しい背景音楽を伴い、ホリデークラフトやレシピを紹介します。ビデオのストーリーはシンプルでわかりやすく、画面上のテキストとスムーズなトランジションを通じて複雑なステップを簡単にします。このビデオは、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して効率的に生成され、詳細なスクリプトを魅力的な「ビデオ作成」作品に変えます。
ホリデーシーズン中の「マーケティングキャンペーン」に最適な、心温まる30秒の顧客の声ビデオを作成します。視聴者が音声なしでも心のこもったレビューを理解できるように、HeyGenの「字幕/キャプション」機能が重要な役割を果たします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてマーケティングキャンペーンのためのクリエイティブなビデオアイデアを生成するのに役立ちますか？
HeyGenは、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートと直感的なドラッグ＆ドロップエディターを提供し、魅力的なマーケティングキャンペーンのためのクリエイティブなアイデアを刺激します。シーンやブランディングコントロールを簡単にカスタマイズして、ビジョンに合ったユニークなビデオ作成を実現できます。
HeyGenは魅力的なホリデープロモーションビデオやソーシャルメディアコンテンツを作成できますか？
もちろんです。HeyGenは、魅力的なホリデープロモーションビデオやソーシャルメディアコンテンツを作成するのに最適な高度なAIビデオエディターです。AIアバターやスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、ホリデーセールビデオメーカーのビジョンを迅速かつ効率的に実現します。
HeyGenがコンテンツクリエーターにとってオールインワンのビデオプラットフォームである理由は何ですか？
HeyGenは、シームレスなビデオ作成のための強力な編集ツールを提供する包括的なビデオメーカーおよびオンラインエディターとして機能します。スクリプトからのテキストビデオ、ボイスオーバー生成、豊富なメディアライブラリを含む機能を備えており、多様なニーズに対応する真のオールインワンビデオプラットフォームです。
HeyGenはプロモーションビデオでのブランドの一貫性をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、包括的なブランディングコントロールを通じて、すべてのマーケティングキャンペーンで強力なブランドの一貫性を実現します。ロゴや特定のブランドカラーを簡単に追加でき、さまざまなプラットフォームでのプロモーションビデオに合わせてアスペクト比のリサイズやカスタム字幕を利用できます。