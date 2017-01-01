祝祭キャンペーンのためのホリデープロモビデオメーカー

プロフェッショナルなビデオテンプレートを使用して、魅力的なホリデーマーケティングビデオを迅速に作成し、あなたの祝祭キャンペーンを輝かせましょう。

数分で魅力的な1分間のホリデープロモーションビデオを作成することを想像してください。これは、小規模ビジネスのオーナーやマーケティングマネージャーが季節のオファーを迅速に強調するのに最適です。このビデオは、明るく祝祭的なビジュアルと活気あるプロフェッショナルなナレーションを組み合わせ、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を効果的に活用して、書かれたアイデアを魅力的なコンテンツに変えるべきです。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
AIの力を探求して、デジタルマーケターやeコマースビジネス向けにパーソナライズされた45秒の祝祭キャンペーンを作成しましょう。AIアバターがフレンドリーでカスタムなホリデーメッセージや特別オファーを届ける、モダンでクリーンな美学を披露し、HeyGenのAIアバターが提供するシームレスな統合とパーソナライズを強調します。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイターが、さまざまなプラットフォームで多様な30秒のホリデーコンテンツを簡単に制作できる方法を発見してください。このダイナミックなビデオは、異なるアスペクト比を示すクイックカットを特徴とし、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックと明確なナレーションでサポートされ、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートの効率性を強調します。
サンプルプロンプト3
企業コミュニケーションスペシャリストや人事部門向けに特別に調整された、プロフェッショナルな1分30秒のホリデーアナウンスメントや内部トレーニングビデオを制作する方法を学びましょう。このビデオは、クリーンで情報豊かなビジュアルスタイルと権威あるナレーションを維持し、HeyGenの目立つ字幕/キャプション機能を通じて最大の明確さとアクセシビリティを確保します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ホリデープロモビデオメーカーの使い方

HeyGenのAIツールを使用して、魅力的なホリデープロモーションビデオを簡単に作成し、あなたの祝祭キャンペーンを盛り上げましょう。

1
Step 1
ホリデーテンプレートを選択
クリエイティブプロセスを始めるには、豊富な祝祭ビデオテンプレートから選び、ホリデーキャンペーンの完璧なスタート地点を提供します。
2
Step 2
AIでコンテンツを作成
メディアライブラリからビジュアルを追加し、テキストをビデオに変換したり、AIアバターを使ってメッセージを伝えたりして、ビデオをパーソナライズします。
3
Step 3
音声とキャプションで強化
自然なナレーション生成を組み込むことでエンゲージメントを高め、ホリデーメッセージが響くようにし、アクセシビリティのために自動的に字幕/キャプションを追加します。
4
Step 4
ソーシャルメディア用に最適化してエクスポート
アスペクト比のリサイズを使用してさまざまなプラットフォーム用にビデオを準備し、高品質なホリデープロモーションをエクスポートして、すぐにマーケティングチャネルで共有します。

使用例

インスピレーションを与える祝祭コンテンツを作成

善意のキャンペーンや心温まるホリデーメッセージを共有するのに最適な、感動的でインスピレーションを与えるビデオコンテンツを開発します。

よくある質問

HeyGenはマーケティングキャンペーンのためのビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なオンラインビデオエディターとして機能し、高品質なプロモーションビデオを簡単に作成できます。使いやすいインターフェースと強力なテキストからビデオへの機能を備え、すべてのマーケティングキャンペーンのプロセスを効率化します。

HeyGenはAIを使用して魅力的なプロモーションビデオを生成できますか？

もちろんです。HeyGenはリアルなAIアバターや洗練されたナレーション生成を含む高度なAIツールを活用し、魅力的なプロモーションビデオを制作します。この技術は、迅速かつ効率的に非常に魅力的なコンテンツを作成するのに役立ちます。

HeyGenはビデオコンテンツをカスタマイズするためにどのような技術ツールを提供していますか？

HeyGenはカスタマイズのための包括的な技術ツールを提供しており、広範なメディアライブラリやカスタマイズ可能なビデオテンプレートを含みます。ユーザーはドラッグ＆ドロップエディター、アスペクト比のリサイズ、自動字幕/キャプションを利用してコンテンツを正確に調整できます。

HeyGenはプロフェッショナル品質のホリデープロモビデオを作成するのに適していますか？

はい、HeyGenは祝祭キャンペーンに最適な専門的なビデオテンプレートを提供する理想的なホリデープロモビデオメーカーです。ブランドコントロールを簡単に適用して、ホリデープロモーションビデオがプロフェッショナルで一貫した外観を維持することができます。