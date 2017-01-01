ホリデープロモビデオジェネレーター：迅速に祝祭キャンペーンを作成
ホリデーマーケティングキャンペーンのための見事なプロモーションビデオを作成し、スクリプトからの高度なテキスト-ビデオ変換で各メッセージをパーソナライズします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソーシャルメディアマーケターは、ダイナミックでトレンディなビジュアルと現代的なサウンドトラックを備えた45秒の魅力的なプロモーションビデオを作成できます。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ変換」を活用して、アイデアを簡単に魅力的な物語に変え、あらゆるプラットフォームで最大のリーチを確保するために「字幕/キャプション」を自動的に追加し、効果的なマーケティングキャンペーンを実現します。
ユニークなつながりを求めるeコマースビジネス向けに、洗練された音楽で補完されたエレガントで魅力的なビジュアルスタイルを取り入れた60秒のホリデービデオメーカー作品を制作します。リアルな「AIアバター」によって届けられるパーソナライズされたメッセージでブランドストーリーを本当に生き生きとさせ、HeyGenの広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」からシーンを豊かにし、視聴者向けにビデオをパーソナライズします。
ブランドマネージャー向けに、力強くエネルギッシュなビジュアルスタイルとリズミカルなビートを特徴とする15秒のインパクトのあるプロモビデオメーカーを開発します。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、すべてのプラットフォームにシームレスに適応するメッセージを確保し、プロフェッショナルな「ボイスオーバー生成」でブランドの声を明確に伝え、効果的にマーケティングキャンペーンを推進します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはホリデーマーケティングキャンペーンのプロモーションビデオをどのように強化できますか？
HeyGenは多様なビデオテンプレートとAI機能を提供する強力なホリデープロモビデオジェネレーターで、魅力的なプロモーションビデオを作成します。ブランドコントロールとドラッグ＆ドロップエディターを使用して、非常に効果的なマーケティングキャンペーンのためにビデオをパーソナライズできます。
HeyGenはビデオ制作を効率化するためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは高度なAIビデオエディターとして機能し、スクリプトからのテキスト-ビデオ変換やリアルなボイスオーバー生成などの強力なAI機能を通じて制作を大幅に効率化します。これにより、複雑な機器や専門知識を必要とせずに高品質なコンテンツを効率的に作成できます。
HeyGenはソーシャルメディア向けの多様で魅力的なコンテンツを作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは広範なメディアライブラリ、アニメーションテキスト、グラフィックスを使用して、ソーシャルメディアプラットフォーム向けの魅力的なコンテンツを制作する力を与えます。さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を簡単にカスタマイズし、プロモーションビデオがすべてのチャンネルで最適化されるようにします。
HeyGenはビデオ編集の経験があまりないユーザーにも適していますか？
はい、HeyGenは初心者でも使いやすいプロモビデオメーカーとして設計されています。ユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディターと豊富なビデオテンプレートを備えており、誰でもプロフェッショナルなビデオ作成が簡単に行えます。