思い出に残る瞬間のための簡単なホリデービデオメーカー
多様なテンプレートとシーンを使用して、ドラッグ＆ドロップインターフェースでパーソナライズされたホリデービデオを素早く作成し、素晴らしいフェスティブグリーティングを実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
家族や友人と共有するための、心温まる30秒のパーソナライズされたホリデービデオを作成します。大切な思い出を紹介し、ビジュアルとオーディオスタイルは暖かくノスタルジックで、個人の写真と穏やかなバックグラウンドミュージックを組み合わせ、ナレーション生成で物語に個人的なタッチを加え、真にユニークなアニメーションビデオグリーティングを作り上げます。
マーケティングチームが多様な伝統に焦点を当てたダイナミックなソーシャルメディアコンテンツを迅速に作成するための、60秒のホリデー準備構造ビデオを開発します。ビジュアルの美学は現代的でエネルギッシュであり、メディアライブラリ/ストックサポートからの鮮やかなストック写真を使用し、現代的なホリデーミュージックとスクリプトナレーションからの魅力的なテキストをビデオに組み合わせます。
イベントプランナーやビジネスが特別な季節の集まりを発表するための、エレガントな40秒のホリデーイベントプロモーションを制作します。ビデオのビジュアルとオーディオスタイルは洗練されており、フェスティブで、微妙なアニメーションと高揚感のあるバックグラウンドミュージックを使用し、字幕/キャプションを活用してアクセシビリティとイベント詳細の明確なコミュニケーションを確保し、すべてのプラットフォームでホリデービデオを洗練されたものにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてホリデービデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なホリデービデオメーカーで、AIツールを活用してビデオ作成プロセスを効率化します。AIアバターを使用してパーソナライズされたメッセージを簡単に作成し、バックグラウンドミュージックやエフェクトを統合してフェスティブなホリデービデオを作成できます。
HeyGenはホリデー用のビデオテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはあらゆるホリデーの祝典に最適なビデオテンプレートとシーンを豊富に提供しています。プラットフォームでは、これらのテンプレートを独自のメディア、ストック写真、アニメーションビデオ要素でカスタマイズして、ユニークなホリデーコンテンツを作成できます。
HeyGenでホリデービデオに含めることができるクリエイティブアセットは何ですか？
HeyGenでは、多様なアセットライブラリを使用してホリデービデオを充実させることができます。魅力的なキャラクターを簡単に追加し、さまざまなバックグラウンドミュージックオプションから選択し、ビジュアルエフェクトを適用して、ビデオを本当に際立たせることができます。
HeyGenはホリデービデオの編集とエクスポートが簡単ですか？
HeyGenはユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップインターフェースを備えており、ホリデービデオプロジェクトの編集を簡単に行えます。作成が完了したら、高品質のホリデービデオをオンラインプラットフォームで簡単に共有できるようにエクスポートできます。