地元企業を対象にした45秒の「ホリデーニュースビデオメーカー」セグメントを作成し、特別なフェスティブシーズンのオファーやコミュニティイベントを発表します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、地元のニュース放送を模倣し、陽気なホリデーオーバーレイと明瞭なナレーションで補完されます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、ニュースデスクの美学を迅速に確立しましょう。

