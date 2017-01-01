ホリデーグリーティングビデオメーカー：素早く祝祭ビデオを作成

鮮やかなテンプレートで簡単にパーソナライズされたホリデービデオを作成。HeyGenのテンプレートとシーンを活用した直感的なプラットフォームで、あなたの挨拶を忘れられないものにします。

家族や個人が愛する人に送るための心温まる45秒のパーソナライズされたホリデーグリーティングビデオを作成してください。柔らかく輝くビジュアルと穏やかなインストゥルメンタル音楽を特徴とする、居心地の良い伝統的なホリデーの美学を想像し、HeyGenのAIアバターを使用して誠実なメッセージを届けたり、ボイスオーバー生成で個人的なタッチを加えたりします。このホリデーグリーティングビデオメーカーは、本当に記憶に残る瞬間を作り出すのに役立ちます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスが大切な顧客やパートナーに祝祭の挨拶を送るのに最適な、活気に満ちた30秒のアニメーションホリデービデオを開発してください。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、遊び心のあるアニメーションと陽気な季節の音楽を伴います。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用してデザインを開始し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して、明確で魅力的なメッセージを確保し、アニメーションビデオが際立つようにします。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターや個人が一年を振り返り、ソーシャルメディアプラットフォームで良い願いを共有したいと考える人々のために、エレガントな60秒の反省的なホリデービデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは映画的でインスパイアリングであり、個人の写真やビデオクリップを高揚感のある背景音楽と組み合わせます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを統合して補完的なビジュアルを提供し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに簡単に適応させます。
サンプルプロンプト3
ホリデーシーズンに笑いを楽しむ友人や同僚のために、風変わりな20秒のパーソナライズされたビデオグリーティングを作成してください。ビデオは誇張されたアニメーションを持つ漫画風のビジュアルスタイルを採用し、楽しい音響効果と遊び心のある音楽を組み込みます。最大のインパクトを与えるために字幕/キャプションを含め、AIアバターを使用してユーモラスで予想外のメッセージを届け、真にユニークなアニメーションを作成します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ホリデーグリーティングビデオメーカーの使い方

直感的なビデオメーカーで心温まるパーソナライズされたホリデーグリーティングを簡単に作成して共有し、祝祭のメッセージを生き生きとさせます。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
祝祭のビデオの旅を始めるには、事前にデザインされたビデオテンプレートの中から選ぶか、白紙のキャンバスから始めて創造性を発揮してください。私たちのプラットフォームは、あらゆるお祝いに合った多様なテンプレートとシーンを提供します。
2
Step 2
メッセージをカスタマイズ
パーソナライズされたビデオを作成するために個人的なタッチを加えます。テキスト、色、フォントを変更し、自分の画像やビデオクリップをアップロードします。すべてがあなたのユニークなホリデースピリットを反映するように完全にカスタマイズ可能です。
3
Step 3
魅力的な要素を追加
ダイナミックな要素で挨拶を高めます。祝祭の音楽、特殊効果、さらにはAIアバターを取り入れてメッセージを生き生きとさせます。真に際立つ魅力的なアニメーションビデオを作成します。
4
Step 4
ホリデー作品を共有
ホリデーの傑作が完成したら、さまざまな形式で簡単にエクスポートできます。祝祭の挨拶をソーシャルメディアプラットフォームに直接共有するか、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用してビデオをダウンロードし、メールで送信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスピレーションを与えるメッセージで祝祭の喜びを広める

心温まる、そして高揚感のあるホリデービデオメッセージを作成して、愛する人やクライアントとつながり、喜びと善意を広めます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてパーソナライズされたホリデーグリーティングビデオを作成するのを助けてくれますか？

HeyGenのAI駆動プラットフォームは、カスタムホリデービデオの作成を簡単にします。多様なビデオテンプレートとAIアバターを利用して、受取人ごとにユニークでパーソナライズされたグリーティングを生成し、カスタムテキストからビデオやボイスオーバーを作成します。

HeyGenのホリデービデオテンプレートにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenは完全にカスタマイズ可能なホリデービデオテンプレートを提供しており、デザイン要素、音楽トラック、画像を豊富なメディアライブラリから簡単に追加できます。ドラッグ＆ドロップエディターを使用して、アニメーションビデオが本当にあなたの祝祭のビジョンを反映するようにします。

HeyGenでAIを使ってホリデービデオを強化できますか？

もちろんです。HeyGenは高度なAIを活用してテキストからビデオ生成やボイスオーバー生成を行い、編集経験がなくてもホリデーグリーティングのためのダイナミックでアニメーション化されたビデオを簡単に作成できます。

HeyGenで作成したホリデービデオを共有するオプションは何ですか？

ホリデービデオを作成した後、HeyGenはデザインをMP4形式で簡単にダウンロードして共有することを可能にします。アニメーションビデオをソーシャルメディアプラットフォームやYouTubeにシームレスにエクスポートして、祝祭の喜びを広めることができます。