ホリデーキャンペーンビデオジェネレーターで素早く祝祭ビデオを作成
数分でソーシャルメディア向けの華やかなプロモーションビデオをデザインし、数百のプロフェッショナルなビデオテンプレートを活用します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
個々の顧客や愛する人を対象にした、心温まる45秒のパーソナライズされたホリデーグリーティングビデオを制作します。AIアバターによって届けられるカスタムメッセージを特徴とし、暖かく個人的なビジュアルスタイルと穏やかな背景音楽を持ち、HeyGenのAIアバターを活用してユニークで記憶に残るタッチを加えます。
企業のクライアントやビジネスパートナーを対象にした、60秒のプロフェッショナルなホリデー感謝ビデオを開発し、協力に対する感謝の意を表します。ビジュアルスタイルはエレガントで洗練されており、インスピレーションを与えるオーケストラのサウンドトラックと組み合わせ、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して効率的に作成されます。
一般のソーシャルメディアユーザー向けに、15秒のダイナミックなソーシャルメディアホリデー告知ビデオをデザインし、今後のセールやイベントを宣伝します。魅力的でトレンディなビジュアルスタイルとアップビートでモダンな音楽を採用し、HeyGenの字幕/キャプション機能を通じて明確な字幕を追加することで、アクセシビリティとインパクトを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてホリデーキャンペーンビデオの作成を簡単にしますか？
HeyGenは直感的なホリデーキャンペーンビデオジェネレーターで、カスタマイズ可能なビデオテンプレートと強力なAIツールを提供し、クリエイティブプロセスを効率化します。このホリデーシーズンにオーディエンスの注目を集める魅力的なプロモーションビデオをソーシャルメディア向けに簡単に制作できます。
HeyGenのAIビデオエディターはプロモーションビデオにどのようなクリエイティブ機能を提供しますか？
HeyGenのAIビデオエディターは、リアルなAIアバターやスクリプトからのテキストビデオ生成機能などの高度なAIツールを使用して、魅力的なプロモーションビデオを作成する力をユーザーに与えます。カスタム背景音楽や強力な編集ツールを使用して、ホリデービデオをプロフェッショナルに仕上げます。
HeyGenは迅速なコンテンツ作成のための効率的なホリデービデオメーカーですか？
もちろんです。HeyGenは非常に効率的なホリデービデオメーカーとして設計されており、使いやすいドラッグ＆ドロップエディターを備えています。これにより、広範なメディアライブラリを活用して、素晴らしいホリデービデオを迅速に制作できます。
HeyGenはどのようにしてソーシャルメディアでのホリデービデオのエンゲージメントを最適化しますか？
HeyGenは、簡単なアスペクト比のリサイズや自動字幕/キャプションを可能にすることで、ソーシャルメディアプラットフォーム向けにホリデービデオを最適化します。これにより、さまざまなチャンネルでコンテンツがアクセスしやすく、非常に魅力的になり、プロモーションビデオのリーチを拡大します。