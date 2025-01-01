ホリデー広告ビデオメーカー：迅速に祝祭キャンペーンを作成
HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して、魅力的なホリデープロモーションビデオを素早くデザインしましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
個人が愛する人にパーソナライズされたメッセージを送りたいと考えている人々のために、心温まる45秒のホリデーグリーティングビデオをデザインします。柔らかい照明と感傷的なバックグラウンドミュージックを用いて、温かく居心地の良いビジュアル美学を採用し、真の感情を引き出します。HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能により、非常に個人的なタッチが可能になり、思い出に残る「ホリデーグリーティングビデオ」を作成するのが非常に「簡単」です。
ソーシャルメディアのインフルエンサーやコンテンツクリエイターがトレンディなホリデーコンテンツでオーディエンスを引き付けるための15秒のダイナミックなショートビデオを制作します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、活気に満ちたもので、人気のホリデートラックと魅力的な「テキストアニメーション」を組み合わせます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能により、シンプルなスクリプトを魅力的な「ソーシャルメディア」センセーションに変えるのが簡単です。
企業がクライアントや従業員に向けてプロフェッショナルでありながら祝祭的なトーンでメッセージを伝えるための洗練された60秒の企業ホリデーメッセージを開発します。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンで包括的であり、エレガントなインストゥルメンタルホリデーミュージックで補完されます。HeyGenの洗練された「AIアバター」を活用してメッセージを届け、「AIツール」を通じて革新を示す高品質な「ホリデービデオメーカー」ソリューションを提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なホリデービデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは高度なAIホリデー広告ビデオメーカーで、クリエイティブプロセスを効率化します。AIアバターやテキストからビデオへの機能を含むAIツールを活用し、幅広いビデオテンプレートを使用して、魅力的なプロモーションビデオやパーソナライズされたホリデーグリーティングビデオを簡単に作成できます。
HeyGenは初心者にとって使いやすいホリデービデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは非常に使いやすいオンラインホリデービデオメーカーとして設計されており、ユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップインターフェースを備えています。技術的なスキルやソフトウェアのダウンロードは必要なく、ウェブブラウザ上で直接素晴らしいホリデービデオを作成できます。
HeyGenのビデオエディターでホリデービデオを大幅にカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenの強力なビデオエディターは、ホリデービデオの大幅なカスタマイズオプションを提供します。バックグラウンドミュージック、ダイナミックなテキストアニメーション、さまざまなフィルターを使用して作品をパーソナライズし、包括的なアセットライブラリを活用してストック写真やビデオを使用し、ブランドを際立たせることができます。
HeyGenから完成したホリデービデオをどのようにエクスポートして共有しますか？
ホリデービデオが完成したら、HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに適したアスペクト比でシームレスにエクスポートできます。最終的な魅力的なホリデービデオを簡単にダウンロードして、オンラインでオーディエンスと共有しましょう。