4

Step 4

ソーシャルメディアでエクスポートして共有する

ビデオが準備できたら、希望の形式でエクスポートして、直接ソーシャルメディアプラットフォームで共有してください。私たちのオンラインスポーツビデオエディターは、あなたのハイライトが世界に公開される準備ができていることを保証します。