歴史を創造する：歴史発展ビデオメーカー

リアルなAIアバターを使用して、専門的なナレーションと本格的な時代のビジュアルを簡単に提供し、歴史ストーリーテリングビデオを強化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
技術に精通した学生向けに、印刷機やインターネットのような画期的な発明の進化をたどる、60秒の魅力的な歴史発展ビデオをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的でダイナミックにし、鮮やかなモーショングラフィックスと活気ある情報豊かなナレーションで注意を引きます。HeyGenの使いやすいテンプレートを活用して物語を迅速に構築し、複雑な概念を明確に説明するインパクトのある教育的な作品を作成します。
サンプルプロンプト2
教育機関を対象に、ベルリンの壁崩壊のような重要な瞬間を説明する、30秒の簡潔なミニAI歴史ドキュメンタリー生成ビデオを制作してください。ビデオはフォーマルでドキュメンタリースタイルのビジュアルを採用し、影響力のある歴史的映像と客観的で明確な声を使用します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、詳細なスクリプトを効率的に洗練された物語に変換し、制作者がドキュメンタリーを精密にカスタマイズし、重要な歴史的文脈を提供できるようにします。
サンプルプロンプト3
若い学習者や家族向けに、古代ローマのような重要な歴史的時代における普通の人の「一日」を描く、45秒の没入型歴史ストーリーテリングビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、アニメーション化された歴史的シーンと穏やかで励ましのある背景音楽を取り入れ、親しみやすいナレーションで補完します。HeyGenの充実したメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、観客を過去に直接連れて行く本格的な時代のビジュアルと魅力的なクリップを見つけてください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

歴史発展ビデオメーカーの使い方

AIビデオメーカーを使用して、歴史的な出来事を魅力的で本格的なビデオドキュメンタリーに簡単に変換し、AIスクリプト生成、本格的なビジュアル、カスタムナレーションを組み合わせて、魅力的な歴史ストーリーテリングビデオを作成します。

1
Step 1
物語を作成する
AIスクリプトジェネレーターを使用して、歴史発展ビデオの概要を作成します。重要な事実や出来事を入力し、AIが魅力的な物語を作成するのを手助けし、コンテンツの基盤を築きます。
2
Step 2
ビジュアルと声を選ぶ
メディアライブラリから本格的な時代のビジュアルを追加して物語を強化します。自動ボイスオーバーを使用して自然な音声のナレーションを生成し、歴史的なアカウントに命を吹き込みます。
3
Step 3
ドキュメンタリーをカスタマイズする
テンプレートとシーンを使用して、使いやすいテンプレートでコンテンツを配置し、ドキュメンタリーをパーソナライズします。これにより、各歴史発展ビデオがユニークになります。
4
Step 4
エクスポートと共有
アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォーム向けにプロジェクトを最適化して仕上げます。アクセシビリティのために明確な字幕/キャプションを追加し、幅広い魅力を持つ洗練されたAI歴史ドキュメンタリー生成ビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

歴史的なソーシャルメディアエンゲージメント

歴史的なコンテンツから短いビデオやクリップを迅速に生成し、ソーシャルメディアでの観客のエンゲージメントを簡単に向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な歴史ストーリーテリングビデオのためのAI歴史ドキュメンタリー生成ツールとして機能しますか？

HeyGenはAIを使用して歴史的な物語を魅力的なビデオに変換する力を提供します。使いやすいテンプレートとAI駆動のスクリプトからのテキストビデオを活用して、教育コンテンツを迅速に作成できます。

HeyGenは本格的な時代のビジュアルと専門的なナレーションでドキュメンタリーをカスタマイズするためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは専門的なナレーションを提供するためのボイスオーバー生成とAIアバターを提供します。HeyGenは直接ビジュアルを生成しませんが、本格的な時代のビジュアルをアップロードして、歴史ストーリーテリングビデオにシームレスに統合できます。

HeyGenはAIを使用して歴史発展ビデオの作成プロセスを簡素化できますか？

はい、HeyGenはコンテンツ作成を効率化するために設計された直感的なAIビデオメーカーです。スクリプトからのテキストビデオと自動ボイスオーバー機能により、歴史発展ビデオを迅速に制作できます。

HeyGenはYouTubeのようなプラットフォーム向けの教育的な歴史コンテンツの作成をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは高品質な教育的歴史コンテンツの作成に最適です。AIアバターとボイスオーバーを使用して魅力的なビデオを生成し、YouTubeを含むさまざまなプラットフォームに適したアスペクト比のリサイズでエクスポートできます。