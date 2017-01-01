雇用ブランディングのためのダイナミックな60秒動画を作成し、活気ある企業文化とチームスピリットを紹介します。日常生活や社員の親睦を本物の形で見せることで、優秀な人材を引き付けることを目的としています。チーム活動の速いペースのモンタージュ、魅力的な社員インタビュー、そしてポジティブなバックグラウンドミュージックを活用し、温かく招かれるようなトーンを確保します。HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を活用して、書かれた文化声明を魅力的なビジュアルに簡単に変換します。

