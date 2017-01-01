簡単な人材獲得のための採用ビデオジェネレーター
プロフェッショナルなナレーション生成を使用して、トップ候補者を引き付ける魅力的な雇用ブランディングビデオを迅速に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
非常に求められている技術職の職務内容を45秒で簡潔に説明する動画を作成し、責任とチームの相互作用を詳述します。特定のキャリア機会を研究している専門的な求職者を直接ターゲットにします。プロフェッショナルでモダンなビジュアル美学を採用し、画面上のテキストオーバーレイを明確にし、自信に満ちたナレーションと洗練されたグラフィックアニメーションを使用します。AIアバターをアニメーション化して主要な詳細を提示し、AIビデオジェネレーターの体験を魅力的でモダンなものにします。
キャリアの成長とワークライフバランスを強調するために、社員の証言に焦点を当てた30秒の魅力的なリクルートメントビデオを開発します。新しい役割を検討しているエントリーレベルおよび中堅のプロフェッショナルを対象とし、同僚の経験を重視します。社員が経験を共有する本物の温かいビジュアルを特徴とし、励みになる音楽と誠実で励ましのある音声トーンを伴います。HeyGenのナレーション生成を使用して、洗練されたナレーションを追加したり、社員のサウンドバイトの明瞭さを向上させて効果的なリクルートメントビデオを作成します。
組織のユニークな利点とサポートのある職場環境を強調する60秒のリクルートメントビデオを制作します。バーチャルキャリアフェアやキャリアページでの潜在的な候補者の幅広いオーディエンスを対象としています。洗練されたエネルギッシュなビジュアルスタイルを採用し、ブランド要素と明確で簡潔なメッセージをサポートするプロフェッショナルなサウンドトラックを使用します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、カスタマイズ可能なブランディングでプロフェッショナルな外観のビデオを迅速に組み立て、効率的なリクルートメントビデオメーカーとして機能します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私たちのリクルートメントビデオ作成プロセスを変革できますか？
HeyGenは、魅力的な雇用ブランディングビデオの作成を簡素化するAIビデオジェネレーターです。AIアバターとスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を活用して、会社の文化を紹介し、優秀な人材を引き付けるプロフェッショナルなリクルートメントビデオを迅速に制作できます。
HeyGenは雇用ブランディングビデオをカスタマイズするためにどのようなクリエイティブなオプションを提供していますか？
HeyGenは、ビデオがあなたのユニークな企業文化を反映するようにするためのビデオテンプレートとブランディングコントロールの幅広いカスタマイズオプションを提供しています。また、ライブラリからメディアを追加し、ダイナミックなテキストアニメーションを組み込み、トーンとフォーマットをカスタマイズして、雇用主ブランドのストーリーテリングに完璧にマッチさせることができます。
HeyGenは魅力的なビデオ職務記述や特定の役割を強調するのに役立ちますか？
もちろんです！HeyGenは、魅力的なビデオ職務記述や職務ハイライトビデオを簡単に生成する力を提供します。AIアバターとカスタマイズ可能なシーンを活用して、日常のタスクを鮮やかに描写したり、社員の証言を紹介したりすることで、キャリアページをよりダイナミックで魅力的なものにします。
HeyGenはリクルートメントビデオの制作をどのように効率化しますか？
HeyGenは、迅速なビデオ作成機能でリクルートメントビデオの制作を効率化します。スクリプトを入力し、テンプレートを選択するだけで、AIビデオジェネレーターが残りを処理し、ソーシャルメディアリクルーティングや人材獲得の取り組みのためにプロフェッショナルなコンテンツを迅速に生成、レビュー、共有できます。