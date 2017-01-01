簡単な人材獲得のための採用ビデオジェネレーター

プロフェッショナルなナレーション生成を使用して、トップ候補者を引き付ける魅力的な雇用ブランディングビデオを迅速に作成します。

雇用ブランディングのためのダイナミックな60秒動画を作成し、活気ある企業文化とチームスピリットを紹介します。日常生活や社員の親睦を本物の形で見せることで、優秀な人材を引き付けることを目的としています。チーム活動の速いペースのモンタージュ、魅力的な社員インタビュー、そしてポジティブなバックグラウンドミュージックを活用し、温かく招かれるようなトーンを確保します。HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を活用して、書かれた文化声明を魅力的なビジュアルに簡単に変換します。

サンプルプロンプト1
非常に求められている技術職の職務内容を45秒で簡潔に説明する動画を作成し、責任とチームの相互作用を詳述します。特定のキャリア機会を研究している専門的な求職者を直接ターゲットにします。プロフェッショナルでモダンなビジュアル美学を採用し、画面上のテキストオーバーレイを明確にし、自信に満ちたナレーションと洗練されたグラフィックアニメーションを使用します。AIアバターをアニメーション化して主要な詳細を提示し、AIビデオジェネレーターの体験を魅力的でモダンなものにします。
サンプルプロンプト2
キャリアの成長とワークライフバランスを強調するために、社員の証言に焦点を当てた30秒の魅力的なリクルートメントビデオを開発します。新しい役割を検討しているエントリーレベルおよび中堅のプロフェッショナルを対象とし、同僚の経験を重視します。社員が経験を共有する本物の温かいビジュアルを特徴とし、励みになる音楽と誠実で励ましのある音声トーンを伴います。HeyGenのナレーション生成を使用して、洗練されたナレーションを追加したり、社員のサウンドバイトの明瞭さを向上させて効果的なリクルートメントビデオを作成します。
サンプルプロンプト3
組織のユニークな利点とサポートのある職場環境を強調する60秒のリクルートメントビデオを制作します。バーチャルキャリアフェアやキャリアページでの潜在的な候補者の幅広いオーディエンスを対象としています。洗練されたエネルギッシュなビジュアルスタイルを採用し、ブランド要素と明確で簡潔なメッセージをサポートするプロフェッショナルなサウンドトラックを使用します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、カスタマイズ可能なブランディングでプロフェッショナルな外観のビデオを迅速に組み立て、効率的なリクルートメントビデオメーカーとして機能します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

採用ビデオジェネレーターの使い方

AIを使って魅力的なリクルートメントビデオを簡単に作成し、トップ人材を引き付け、会社の文化を数分で紹介します。

1
Step 1
リクルートメントビデオを作成する
さまざまなプロフェッショナルなビデオテンプレートから選択するか、スクリプトを貼り付けてビデオを即座に生成し、リクルートメントビデオ作成を効率化します。
2
Step 2
ブランディングとメディアを追加する
カスタマイズ可能なブランディングを適用し、会社のロゴやブランドカラーを使用して、ビデオに会社のユニークなアイデンティティを加えます。
3
Step 3
AIプレゼンターを選ぶ
多様なAIアバターから選択してメッセージを伝え、リクルートメントビデオにプロフェッショナルで魅力的な顔を加えます。
4
Step 4
メッセージをエクスポートして共有する
さまざまなアスペクト比で洗練されたビデオをダウンロードし、好みのプラットフォームで簡単に共有して、効果的なソーシャルメディアリクルーティングを可能にします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

雇用ブランディングビデオを開発する

会社の文化や社員の証言を強調するインスパイアリングなビデオを作成し、雇用主ブランドを効果的に強化し、理想的な候補者を引き付けます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私たちのリクルートメントビデオ作成プロセスを変革できますか？

HeyGenは、魅力的な雇用ブランディングビデオの作成を簡素化するAIビデオジェネレーターです。AIアバターとスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を活用して、会社の文化を紹介し、優秀な人材を引き付けるプロフェッショナルなリクルートメントビデオを迅速に制作できます。

HeyGenは雇用ブランディングビデオをカスタマイズするためにどのようなクリエイティブなオプションを提供していますか？

HeyGenは、ビデオがあなたのユニークな企業文化を反映するようにするためのビデオテンプレートとブランディングコントロールの幅広いカスタマイズオプションを提供しています。また、ライブラリからメディアを追加し、ダイナミックなテキストアニメーションを組み込み、トーンとフォーマットをカスタマイズして、雇用主ブランドのストーリーテリングに完璧にマッチさせることができます。

HeyGenは魅力的なビデオ職務記述や特定の役割を強調するのに役立ちますか？

もちろんです！HeyGenは、魅力的なビデオ職務記述や職務ハイライトビデオを簡単に生成する力を提供します。AIアバターとカスタマイズ可能なシーンを活用して、日常のタスクを鮮やかに描写したり、社員の証言を紹介したりすることで、キャリアページをよりダイナミックで魅力的なものにします。

HeyGenはリクルートメントビデオの制作をどのように効率化しますか？

HeyGenは、迅速なビデオ作成機能でリクルートメントビデオの制作を効率化します。スクリプトを入力し、テンプレートを選択するだけで、AIビデオジェネレーターが残りを処理し、ソーシャルメディアリクルーティングや人材獲得の取り組みのためにプロフェッショナルなコンテンツを迅速に生成、レビュー、共有できます。