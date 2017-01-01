チュートリアルビデオメーカーを採用？AIビデオをより速く作成。
強力なスクリプトからのテキストビデオを備えたAIビデオ作成プラットフォームを使用して、魅力的なトレーニングビデオやハウツーガイドを制作します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HR部門や企業トレーナーを対象にした、効果的な「トレーニングビデオ」を迅速に作成する方法を示す、45秒のプロフェッショナルなビデオチュートリアルを制作してください。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンで権威あるもので、画面上のテキストは鮮明で、HeyGenの高度な「ボイスオーバー生成」によって、複雑なトピックに対する明確で一貫したナレーションを確保してください。
製品マネージャーや教育者向けに、複雑なソフトウェア機能を簡単にする詳細な「ハウツービデオ」を作成するシンプルさを紹介する、60秒の魅力的な説明ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはダイナミックでイラスト的であり、多様な「AIアバター」を利用して情報を親しみやすく提示し、明確で情報豊かなサウンドトラックでサポートしてください。
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマーケターをターゲットにした、HeyGenの「チュートリアルビデオメーカー」としての力を強調する、30秒の簡潔なプロモーションビデオをデザインしてください。ビジュアルの美学はテンポが速く、インスピレーションを与えるもので、スピードと使いやすさを強調し、オーディオにはトレンディなバックグラウンドトラックを使用し、シームレスな「スクリプトからのテキストビデオ」機能を補完し、迅速でアクセス可能なコンテンツ作成を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして複雑な編集なしで魅力的なチュートリアルビデオを作成できますか？
HeyGenは直感的なAIビデオ作成プラットフォームとして機能し、ユーザーがプロフェッショナルなチュートリアルビデオを簡単に制作できるようにします。当プラットフォームはスクリプトからのテキストビデオと事前にデザインされたビデオテンプレートを活用し、広範なビデオ編集スキルを必要としません。
HeyGenはAIアバターを使用してパーソナライズされたトレーニングビデオを作成できますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターを使用して非常にパーソナライズされたトレーニングビデオを作成する力をユーザーに提供します。これらのアバターは様々なスタイルでAIボイスオーバーを提供でき、従業員のオンボーディングやビデオドキュメンテーションのようなトピックのエンゲージメントを向上させます。
HeyGenがビジネスにとって効率的なチュートリアルビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenはスクリプトからのテキストビデオ生成や自動字幕/キャプションのような機能を提供することで、効果的なチュートリアルビデオメーカーになるプロセスを簡素化します。これにより、ビジネスは高品質なハウツービデオや説明ビデオを迅速に制作できます。
HeyGenはビデオドキュメンテーションにおけるブランドの一貫性をサポートしますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをビデオドキュメンテーションや指導コンテンツに直接組み込むことができます。これにより、すべてのコミュニケーションにおいてプロフェッショナルでブランドに沿ったチュートリアルビデオを確保します。