Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HR部門や企業トレーナーを対象にした、効果的な「トレーニングビデオ」を迅速に作成する方法を示す、45秒のプロフェッショナルなビデオチュートリアルを制作してください。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンで権威あるもので、画面上のテキストは鮮明で、HeyGenの高度な「ボイスオーバー生成」によって、複雑なトピックに対する明確で一貫したナレーションを確保してください。
サンプルプロンプト2
製品マネージャーや教育者向けに、複雑なソフトウェア機能を簡単にする詳細な「ハウツービデオ」を作成するシンプルさを紹介する、60秒の魅力的な説明ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはダイナミックでイラスト的であり、多様な「AIアバター」を利用して情報を親しみやすく提示し、明確で情報豊かなサウンドトラックでサポートしてください。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマーケターをターゲットにした、HeyGenの「チュートリアルビデオメーカー」としての力を強調する、30秒の簡潔なプロモーションビデオをデザインしてください。ビジュアルの美学はテンポが速く、インスピレーションを与えるもので、スピードと使いやすさを強調し、オーディオにはトレンディなバックグラウンドトラックを使用し、シームレスな「スクリプトからのテキストビデオ」機能を補完し、迅速でアクセス可能なコンテンツ作成を実現します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
レビュー

チュートリアルビデオメーカーの採用方法

HeyGenのAI搭載プラットフォームを使用して、プロフェッショナルで魅力的なチュートリアルやトレーニングビデオを簡単に作成します。ビデオ編集スキルは不要です。

1
Step 1
スクリプトから作成
スクリプトを貼り付けることから始めます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能が、テキストをビデオドラフトに賢く変換し、コンテンツ作成を簡単にします。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターのコレクションから選び、画面上のプレゼンターとして選択し、チュートリアルにプロフェッショナルな人間のタッチを加えます。
3
Step 3
ボイスオーバーとキャプションを追加
強力なボイスオーバー生成機能を利用して、自然な音声のナレーションを様々な言語で作成します。自動生成された字幕で明確さを向上させます。
4
Step 4
チュートリアルビデオをエクスポート
異なるプラットフォームに合わせてアスペクト比をカスタマイズし、チュートリアルビデオを最終化します。高品質なコンテンツをシームレスに共有するために簡単にエクスポートします。

使用例

複雑なプロセスを説明ビデオで解明

複雑なテーマや会社の方針を明確で理解しやすい説明ビデオに変換し、複雑な情報を誰にでもアクセス可能にします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして複雑な編集なしで魅力的なチュートリアルビデオを作成できますか？

HeyGenは直感的なAIビデオ作成プラットフォームとして機能し、ユーザーがプロフェッショナルなチュートリアルビデオを簡単に制作できるようにします。当プラットフォームはスクリプトからのテキストビデオと事前にデザインされたビデオテンプレートを活用し、広範なビデオ編集スキルを必要としません。

HeyGenはAIアバターを使用してパーソナライズされたトレーニングビデオを作成できますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターを使用して非常にパーソナライズされたトレーニングビデオを作成する力をユーザーに提供します。これらのアバターは様々なスタイルでAIボイスオーバーを提供でき、従業員のオンボーディングやビデオドキュメンテーションのようなトピックのエンゲージメントを向上させます。

HeyGenがビジネスにとって効率的なチュートリアルビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenはスクリプトからのテキストビデオ生成や自動字幕/キャプションのような機能を提供することで、効果的なチュートリアルビデオメーカーになるプロセスを簡素化します。これにより、ビジネスは高品質なハウツービデオや説明ビデオを迅速に制作できます。

HeyGenはビデオドキュメンテーションにおけるブランドの一貫性をサポートしますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをビデオドキュメンテーションや指導コンテンツに直接組み込むことができます。これにより、すべてのコミュニケーションにおいてプロフェッショナルでブランドに沿ったチュートリアルビデオを確保します。