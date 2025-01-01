採用プロセスビデオメーカー: 採用活動を効率化
採用のオーバーヘッドを削減し、HeyGenのAIアバターを使用してスクリプトからプロフェッショナルな採用ビデオを作成する時間を節約します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
リクルーターを対象とした30秒のテスティモニアルスタイルのビデオを作成し、HeyGenがどのように候補者体験を向上させるのが本当に簡単であるかを紹介します。ビジュアルスタイルは親しみやすく、アニメーション要素を含むことができ、熱意あるナレーションが伴います。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して、書かれたコンテンツを動的なビデオに変換するのがどれほど簡単かを強調し、初期のアウトリーチや会社紹介をより個人的で魅力的にします。
タレントアクイジションスペシャリスト向けに60秒の説明ビデオを開発し、HeyGenのような強力な採用ビデオツールが日常業務、特に事前スクリーニングや紹介メッセージでどのように時間を大幅に節約できるかを説明します。ビジュアルスタイルはダイナミックでモダンであり、クイックカットとオンスクリーンテキストを利用し、エネルギッシュなナレーションが補完します。このビデオは、迅速な作成のためのHeyGenの事前構築されたテンプレートとシーンの力を示し、メッセージを効率的にパーソナライズするためのナレーション生成機能を備えています。
HRエグゼクティブを対象とした40秒のケーススタディビデオを制作し、プロセスに特化した候補者スクリーニングソフトウェアを統合することで生産性がどのように劇的に向上するかを詳述します。ビジュアルスタイルは洗練されており、情報を提供するもので、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのデータビジュアライゼーションとプロフェッショナルなストック映像を特徴とし、安心感のある権威ある声がバックアップします。このナラティブは、ジョブ要件と会社文化を潜在的な候補者に効果的に伝えるために、明確なコミュニケーションの影響を強調し、自動字幕/キャプションによって保証されます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのように採用プロセスビデオメーカーとして機能しますか？
HeyGenは、求人情報から候補者のオンボーディングまで、採用プロセス全体のための魅力的なビデオを作成する力を提供します。AIアバターとテキストからビデオへの技術を活用することで、採用のオーバーヘッドを大幅に削減し、時間を節約し、採用活動の生産性を向上させることができます。
HeyGenが効果的な採用ビデオツールである理由は何ですか？
HeyGenは、ビデオ作成を簡素化し、候補者体験を向上させるため、効果的な採用ビデオツールとして際立っています。使いやすいテンプレートと強力なブランディングコントロールを備えており、会社のアイデンティティを反映したプロフェッショナルなビデオを簡単に制作できます。
HeyGenは候補者のスクリーニングやビデオ面接に役立ちますか？
はい、HeyGenは候補者のスクリーニングを効率化し、魅力的なビデオ面接の質問や応募者向けのパーソナライズされたビデオメッセージを作成することができます。このAI駆動のアプローチは、候補者をより効率的にスクリーニングし、採用プロセスで貴重な時間を節約するのに役立ちます。
HeyGenは既存の応募者追跡システムと統合できますか？
HeyGenは採用のための強力なビデオ作成機能を提供しますが、特定の応募者追跡システムとの直接統合は継続的に進化しています。HeyGenのビデオをシームレスにエクスポートして、ほとんどのATSプラットフォームにアップロードすることができ、採用のオーバーヘッドをさらに削減し、採用までの時間を改善します。