採用プロセスビデオジェネレーター: 採用を効率化

HeyGenのAIアバターを使用してカスタムビデオを生成し、採用コストを削減し、候補者の体験を向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
採用の改善に取り組む人事部門や企業を対象とした60秒の魅力的なストーリーを開発してください。この動画は、暖かいカラーパレットと柔らかく歓迎的なバックグラウンドミュージックを用いた親しみやすく共感的なビジュアルスタイルを採用します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、個別のインタビュー質問が候補者の体験を向上させる方法を示し、ユニークなメッセージを作成し、多様なテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを利用して、見込みのある採用者にとって本当に魅力的な雰囲気を作り出します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーや人事マーケティングチーム向けに、HeyGenを究極の採用プロセスビデオジェネレーターとして強調する30秒のダイナミックなプロモーションビデオを制作してください。ビデオのビジュアルスタイルはエネルギッシュでインスパイアリングなもので、クイックカットとモダンなポップミュージックのサウンドトラックを使用します。スクリプトからのテキストをビデオに変換して魅力的な求人広告を迅速に作成し、AIアバターでカスタマイズし、アスペクト比のリサイズとエクスポートでプラットフォーム全体で完璧な配信を保証し、その使いやすいインターフェースを強調します。
サンプルプロンプト3
CFO、人事ディレクター、タレントアクイジションリード向けに、HeyGenの戦略的な利点に焦点を当てた50秒の権威あるビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルなもので、企業のイメージと落ち着いた自信に満ちたインストゥルメンタルトラックを特徴とします。リモートフレンドリーなインタビュープロセスにAIアバターを活用することで採用コストを大幅に削減できる方法を説明し、ボイスオーバー生成による明確な説明と字幕/キャプションで強化し、HeyGenをタレントアクイジションの賢い投資として提示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

採用プロセスビデオジェネレーターの使い方

候補者の体験を向上させ、トップタレントを引き付ける魅力的なAIパワードビデオで採用を効率化しましょう。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
求人広告やインタビューのイントロダクションをアウトライン化することから始めます。「スクリプトからのテキストをビデオに変換」機能を使用して、効果的な「求人広告」の初期ドラフトを即座に生成します。
2
Step 2
AIアバターを選択
適切な「AIアバター」を選択してコンテンツを提示し、「ビデオインタビュー」にプロフェッショナルで魅力的な存在感を作り出し、メッセージを強化し候補者とつながります。
3
Step 3
ブランドアイデンティティを適用
「ブランディングコントロール」を使用してロゴや色を組み込み、すべての採用ビデオで一貫した記憶に残る「候補者体験」を保証し、会社のイメージを強化します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを完成させ、さまざまなプラットフォームに適した形式とアスペクト比で「エクスポート」し、効率的な「採用プロセスビデオジェネレーター」戦略の一部として配布する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

候補者とのコミュニケーションを効率化

個別のビデオメッセージやプロセスの説明を迅速に作成し、採用の全過程を通じて候補者の体験を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのように採用プロセスを効率化できますか？

HeyGenは高度な採用プロセスビデオジェネレーターとして機能し、採用担当者が魅力的な求人広告やAIパワードビデオインタビューを作成することを可能にし、候補者の体験を大幅に向上させます。このプラットフォームは採用ワークフロー全体を簡素化します。

HeyGenは個別のインタビュー質問を可能にしますか？

はい、HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの機能を利用して、個別のインタビュー質問を生成し、候補者のスクリーニングをより効率的で魅力的なものにします。採用担当者は特定の役割や候補者に合わせて質問をカスタマイズできます。

HeyGenには採用ビデオのブランディングコントロールがありますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、すべてのビデオインタビューや求人広告に会社のロゴや色を組み込むことができます。これにより、候補者の旅全体で一貫したプロフェッショナルなブランドイメージが保証されます。

HeyGenはリモートフレンドリーなインタビュープロセスをサポートできますか？

もちろんです。HeyGenのAIビデオジェネレーターは完全にリモートフレンドリーなインタビュープロセスを促進し、採用担当者がどこからでも簡単かつ効率的にビデオインタビューを実施できるようにします。現代のタレントアクイジションに理想的です。