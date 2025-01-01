採用プロセスビデオジェネレーター: 採用を効率化
HeyGenのAIアバターを使用してカスタムビデオを生成し、採用コストを削減し、候補者の体験を向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
採用の改善に取り組む人事部門や企業を対象とした60秒の魅力的なストーリーを開発してください。この動画は、暖かいカラーパレットと柔らかく歓迎的なバックグラウンドミュージックを用いた親しみやすく共感的なビジュアルスタイルを採用します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、個別のインタビュー質問が候補者の体験を向上させる方法を示し、ユニークなメッセージを作成し、多様なテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを利用して、見込みのある採用者にとって本当に魅力的な雰囲気を作り出します。
小規模ビジネスオーナーや人事マーケティングチーム向けに、HeyGenを究極の採用プロセスビデオジェネレーターとして強調する30秒のダイナミックなプロモーションビデオを制作してください。ビデオのビジュアルスタイルはエネルギッシュでインスパイアリングなもので、クイックカットとモダンなポップミュージックのサウンドトラックを使用します。スクリプトからのテキストをビデオに変換して魅力的な求人広告を迅速に作成し、AIアバターでカスタマイズし、アスペクト比のリサイズとエクスポートでプラットフォーム全体で完璧な配信を保証し、その使いやすいインターフェースを強調します。
CFO、人事ディレクター、タレントアクイジションリード向けに、HeyGenの戦略的な利点に焦点を当てた50秒の権威あるビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルなもので、企業のイメージと落ち着いた自信に満ちたインストゥルメンタルトラックを特徴とします。リモートフレンドリーなインタビュープロセスにAIアバターを活用することで採用コストを大幅に削減できる方法を説明し、ボイスオーバー生成による明確な説明と字幕/キャプションで強化し、HeyGenをタレントアクイジションの賢い投資として提示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのように採用プロセスを効率化できますか？
HeyGenは高度な採用プロセスビデオジェネレーターとして機能し、採用担当者が魅力的な求人広告やAIパワードビデオインタビューを作成することを可能にし、候補者の体験を大幅に向上させます。このプラットフォームは採用ワークフロー全体を簡素化します。
HeyGenは個別のインタビュー質問を可能にしますか？
はい、HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの機能を利用して、個別のインタビュー質問を生成し、候補者のスクリーニングをより効率的で魅力的なものにします。採用担当者は特定の役割や候補者に合わせて質問をカスタマイズできます。
HeyGenには採用ビデオのブランディングコントロールがありますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、すべてのビデオインタビューや求人広告に会社のロゴや色を組み込むことができます。これにより、候補者の旅全体で一貫したプロフェッショナルなブランドイメージが保証されます。
HeyGenはリモートフレンドリーなインタビュープロセスをサポートできますか？
もちろんです。HeyGenのAIビデオジェネレーターは完全にリモートフレンドリーなインタビュープロセスを促進し、採用担当者がどこからでも簡単かつ効率的にビデオインタビューを実施できるようにします。現代のタレントアクイジションに理想的です。