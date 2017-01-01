シームレスな採用のための採用プロセス説明ビデオメーカー
HRチームが魅力的なビデオで優秀な人材を引き付ける力を与えます。AIアバターを使用して簡単に魅力的なコンテンツを作成できます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソーシャルメディアプラットフォーム向けに、タレントアクイジションチームを対象とした30秒のダイナミックな雇用主ブランディングビデオを作成し、独自の企業文化を効果的に紹介します。このテンポの速いビデオは、活気あるシーンとモダングラフィックスを通じて職場の本質を捉え、アップビートな音楽と自動生成された字幕/キャプションで強化されます。その目的は、独特のチームダイナミクスと職場環境を強調し、強力な採用マーケティング戦略ツールとして機能することです。
HRチーム向けに、45秒の「AI採用ビデオクリエーター」説明ビデオを制作し、採用プロセスにおける高度なAIツールの利点とワークフローを詳細に説明します。視覚的なプレゼンテーションはクリーンで情報豊か、かつ明確にプロフェッショナルであり、アニメーションの説明ビデオ要素を活用して複雑な概念を説明し、明確で指導的なナレーションで支えられます。スクリプトからのテキストをビジュアルに変換する機能を通じて、書かれたコンテンツを魅力的なビジュアルに変える効率性が実現されます。
新入社員向けに、会社の初期方針を詳しく説明し、帰属意識を育む60秒のオンボーディングおよびトレーニングビデオをデザインしてください。ビデオはプロフェッショナルでありながら親しみやすい視覚スタイルを採用し、メディアライブラリから関連するストックメディアを巧みに統合し、親しみやすい声と軽快なバックグラウンドミュージックで強化されます。HeyGenのテンプレートとシーン機能を通じて利用可能なカスタマイズ可能なビデオテンプレートは、会社文化への一貫した魅力的な紹介を保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私の採用マーケティング戦略を強化できますか？
HeyGenはAI駆動の機能を通じて魅力的な採用ビデオの作成を簡素化します。カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを使用することで、HRおよびタレントアクイジションチームは、優秀な人材を効果的に引き付け、真の企業文化を紹介するプロフェッショナルな採用ビデオを制作できます。
HeyGenのAIアバターが採用ビデオにおいてユニークなツールである理由は何ですか？
HeyGenのAIアバターは、採用ビデオにパーソナライズされた革新的なタッチをもたらします。これらのアバターは、テキストからビデオへのAI機能と組み合わせることで、ダイナミックなプレゼンテーションを可能にし、企業ブランディングをより魅力的で記憶に残るものにします。
HeyGenのオンボーディングおよびトレーニングビデオがHRチームにとって有益な理由は何ですか？
HeyGenは、ドラッグアンドドロップエディターやナレーション生成を含む効率的なビデオ作成ツールでHRチームをサポートします。これらの機能により、オンボーディングおよびトレーニングビデオのシームレスな制作が可能となり、従業員の導入に一貫したプロフェッショナルなアプローチを保証します。
HeyGenは雇用主ブランディングビデオの制作をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、ロゴの統合から色のカスタマイズまで、幅広いブランディングコントロールを提供し、堅牢なメディアライブラリを備えています。これらの機能により、組織は採用マーケティング戦略に沿った視覚的に魅力的な雇用主ブランディングビデオを作成する力を得ます。