HRチーム向け採用プロセス説明動画メーカー
カスタマイズ可能なビデオテンプレートでHRチームのオンボーディングとトレーニング動画を効率化し、プロフェッショナルな結果を実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやリクルーター向けに、カスタマイズ可能なビデオテンプレートが短く魅力的な候補者概要クリップの作成をどのように簡素化するかを示す30秒のアニメーション説明動画を開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンで活気があり、アップビートなバックグラウンドミュージックと簡潔でエネルギッシュなナレーションが主要な応募者の資格を強調します。
HRテクノロジーのマーケティングチームやコンテンツクリエイター向けに、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して複雑な採用戦略を包括的なガイドに変換する利点を詳述する60秒の情報動画を作成してください。スリークで権威あるビジュアルスタイルを採用し、ダイナミックなトランジションと洗練されたAIボイスを使用して、幅広い視聴者にとって理解しやすいコンテンツを提供します。
人材獲得スペシャリストを対象にした30秒のソーシャルメディア採用広告を作成し、HeyGenの自動字幕/キャプションが求人投稿のアクセシビリティとエンゲージメントをどのように向上させるかを示してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く、インスパイアリングで、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックと明確なナレーションを使用して、多様な人材プールの利点を迅速に伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なアニメーション説明動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターと幅広いカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、ユーザーが簡単にアニメーション説明動画を制作できるようにします。直感的なドラッグ＆ドロップエディターにより、複雑な編集スキルがなくてもクリエイティブな説明動画を作成でき、プロフェッショナルなビデオ制作が手軽に行えます。
HeyGenは私のスクリプトをAIナレーション付きのプロフェッショナルな説明動画に変換できますか？
もちろんです。HeyGenは強力なテキストビデオ作成機能を活用し、スクリプトを直接洗練された説明動画に変換できます。さまざまなAIナレーションから選択でき、自動的に字幕/キャプションを生成してコンテンツのアクセシビリティとリーチを向上させます。
HRチームがオンボーディングとトレーニング動画を作成する際にHeyGenを使用する利点は何ですか？
HeyGenはHRチームにとって理想的な説明動画メーカーであり、AIアバターを使用してオンボーディングとトレーニング動画の制作を効率化します。その効率性によりリソースを解放し、HRが戦略的な取り組みに集中できるようにしながら、カスタムブランディングで一貫した高品質のコンテンツを提供します。
HeyGenは説明動画コンテンツを通じて私のマーケティング戦略をどのように強化できますか？
HeyGenは多様な説明動画コンテンツを迅速に作成でき、ソーシャルメディアなどのプラットフォーム全体でのマーケティング戦略をサポートします。アスペクト比のリサイズや豊富なメディアライブラリなどの機能を活用して、さまざまなキャンペーンにインパクトのある動画を生成し、視聴者の注目を集めることができます。