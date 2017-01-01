採用プロセス説明ジェネレーターでオンボーディングを簡素化
AIを活用した説明ガイドで採用と候補者のオンボーディングを効率化し、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
採用担当者や人事マネージャーを対象にした60秒の情報動画を開発し、AIを活用した説明ガイドの力を示し、効率的なオンボーディングを実現します。現代的で洗練されたビジュアルスタイルは、動的でカスタマイズ可能なテンプレートとシーンによって強化され、自信に満ちたナレーションで効率性を伝えます。
内部チームリーダー向けに、ワークフローを標準化するためのSOPジェネレーターの使用方法を示す30秒の簡潔な指導動画を制作します。この直接的な動画は、クリーンなグラフィックスと権威あるナレーションを使用し、スクリプトからのテキストから動画への変換をシームレスに行い、明確さと即時の理解を確保します。
ソーシャルメディアのフォロワーや潜在的な候補者向けに、採用プロセス中に提供されるパーソナライズされた体験を強調する45秒の魅力的な動画をデザインします。動的な採用説明クリップを通じて、モバイルファーストのビジュアルスタイルが、アスペクト比のリサイズとエクスポートによって最適化され、熱意あるナレーションで注目を集めます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして強力な採用プロセス説明ジェネレーターとして機能しますか？
HeyGenは、採用担当者が採用プロセスのための魅力的な「AIを活用した説明ガイド」を迅速に作成できるようにします。「AIアバター」、「カスタマイズ可能なテンプレートとシーン」、および「テキストから動画へのスクリプト」機能を活用して、プロフェッショナルな「ソーシャルメディア用採用説明クリップ」や包括的な「SOPジェネレーター」スタイルの動画を制作し、「オンボーディング」体験を向上させます。
HeyGenは説明ガイドのためにどのようなクリエイティブなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは、ユーザーが「説明ガイド」をユニークな「AIアバター」と強力な「ブランディングコントロール」でカスタマイズできる広範な「カスタマイズ可能なコンテンツ」オプションを提供します。これにより、視聴者に「パーソナライズされた体験」を提供し、すべての「AIを活用した説明ガイド」でブランドの一貫性を維持します。
HeyGenはテキストから魅力的なAIビデオエージェントコンテンツを作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは「テキストから動画へのスクリプト」を動的な「AIビデオエージェント」コンテンツに簡単に変換します。高度な「ナレーション生成」と自動「字幕/キャプション」により、複雑な制作なしで高品質の説明動画を効率的に制作し、コンテンツ作成を効率化します。
HeyGenはさまざまなプラットフォームに対応した柔軟な出力をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは「柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポート」を提供し、どのプラットフォームでも「AIを活用した説明ガイド」が完璧に見えるようにします。「ソーシャルメディア用採用説明クリップ」や内部の「SOPジェネレーター」コンテンツを簡単に適応させ、プロフェッショナルな品質を維持します。