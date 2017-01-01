新しい医療専門家向けに、HIPAAコンプライアンス研修の基本原則に焦点を当てた90秒の教育ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、親しみやすく権威あるナレーターを使用し、音声は明瞭で安心感を与えるものにしてください。このビデオは、HeyGenのAIアバターを活用して一貫した高品質の指導を提供することで、複雑なトピックを効果的に紹介できます。

ビデオを生成