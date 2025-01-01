AIを活用したツールを使って、プロフェッショナルが効率的に「ハイライトリールビデオメーカー」を制作する方法を示す1分間の説明ビデオを作成してください。対象は、コンテンツ制作を効率化したい技術系のプロフェッショナルです。ビジュアルスタイルはクリーンで正確にし、視聴者をプロセスに導く明確で権威あるナレーションを使用してください。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を利用して、技術文書を迅速に魅力的なビジュアル説明に変換します。

ビデオを生成