ハイライトリールビデオメーカー：素早く魅力的なリールを作成

AIを活用したテンプレートを使用して、あらゆるプラットフォームに合わせて簡単にカスタマイズできる魅力的なハイライトビデオを手軽に作成。

AIを活用したツールを使って、プロフェッショナルが効率的に「ハイライトリールビデオメーカー」を制作する方法を示す1分間の説明ビデオを作成してください。対象は、コンテンツ制作を効率化したい技術系のプロフェッショナルです。ビジュアルスタイルはクリーンで正確にし、視聴者をプロセスに導く明確で権威あるナレーションを使用してください。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を利用して、技術文書を迅速に魅力的なビジュアル説明に変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
最近の製品発表のベストモーメントを紹介する45秒の「シズルリール」を開発し、ソーシャルメディアマネージャーや小規模ビジネスオーナーを対象にします。このビデオは、鮮やかで速いカットのビジュアルを、現代的でアップビートな音楽と同期させ、瞬時に注意を引くように設計されています。HeyGenの「字幕/キャプション」機能を活用して、音声がミュートされる可能性のあるさまざまなプラットフォームでの最大のアクセシビリティとエンゲージメントを確保します。
サンプルプロンプト2
架空のアスリートの際立ったプレーを詳述する、アスリート、コーチ、リクルーター向けの90秒の「スポーツハイライトビデオメーカー」リールを制作します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでドラマチックにし、スローモーションのリプレイとインパクトのある音響効果を取り入れて重要な瞬間を強調し、モチベーションを高めるナレーションを補完します。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を活用して、外部の録音機器を必要とせずにプロフェッショナルでインスピレーションを与えるナラティブを作成します。
サンプルプロンプト3
マーケターや企業コミュニケーター向けに、既存のウェビナーコンテンツを簡潔で魅力的な概要に再利用する30秒の企業「ハイライトビデオ」を設計します。このビデオは、プロフェッショナルなトランジションとブランドに合ったグラフィックを特徴とする洗練された簡潔なビジュアル美学を採用し、複数のチャネルに適応可能です。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、最終ビデオをさまざまなプラットフォームに簡単に適応させ、「マルチプラットフォームリサイズ」のコンセプトを反映し、LinkedIn、Twitter、企業ウェブサイトでの最適な視聴を確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ハイライトリールビデオメーカーの使い方

スポーツ、イベント、プロモーション向けのダイナミックなハイライトリールを、迅速で魅力的なコンテンツを作成するために設計されたAIビデオメーカーで作成。

1
Step 1
素材をアップロード
生の映像、画像、音声ファイルを安全なメディアライブラリにアップロードします。プラットフォームはさまざまなメディアタイプをサポートしており、ハイライトリールのためのすべての素材を簡単に集めることができます。
2
Step 2
スタートポイントを選択
プロフェッショナルにデザインされたテンプレートから選んでハイライトリールを開始するか、完全なクリエイティブコントロールを持ってビデオ編集を行うために白紙のキャンバスから始めます。
3
Step 3
魅力的な要素を追加
音楽やボイスオーバーを取り入れて、ダイナミックなナレーションでリールを強化します。トランジションやアニメーションキャプションを利用して、ビデオを際立たせます。
4
Step 4
ハイライトリールをエクスポート
希望のアスペクト比と品質設定を選択してハイライトリールを完成させます。さまざまなフォーマットでビデオをエクスポートし、ソーシャルメディアプラットフォームでの共有に備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ダイナミックなハイライトで成功事例を紹介

魅力的なビデオサマリーを使用して、主要な成果や推薦を効果的に強調し、信頼を築く。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なハイライトリールの作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIを活用したビデオ編集ツールを駆使して、ハイライトリールの作成プロセス全体を効率化します。使いやすいオンラインプラットフォームにより、シンプルなドラッグ＆ドロップインターフェースでビデオを迅速に組み立て、カスタマイズできます。

HeyGenを使ってハイライトビデオの外観や雰囲気をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは豊富なブランドツールとテンプレートライブラリを提供しており、ビデオを完全にカスタマイズできます。さまざまなトランジション、音響効果、プロフェッショナルな音楽やボイスオーバーを追加して、独自のスタイルに合わせたハイライトリールを強化できます。

HeyGenはソーシャルメディアプラットフォーム向けにハイライトリールを最適化するためのどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは「マルチプラットフォームリサイズ」機能を使用して、さまざまなプラットフォームに完璧に適応したハイライトリールを提供します。異なるアスペクト比でビデオをエクスポートでき、字幕を簡単に生成して追加することで、コンテンツをよりアクセスしやすく、広範なソーシャルメディア配信において魅力的にします。

HeyGenはダイナミックでプロフェッショナルなハイライトリールのための高度な編集機能を提供していますか？

はい、HeyGenはAIボイスオーバーの生成やアニメーションキャプションの作成を含む高度なビデオ編集機能をサポートしており、ハイライトリールを際立たせます。プラットフォームは、ダイナミックな要素を統合するプロセスを簡素化し、プロフェッショナルな仕上がりを実現します。