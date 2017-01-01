ダイナミックな学習のための高等教育説明ビデオジェネレーター
プロフェッショナルにデザインされたテンプレートのライブラリで、複雑なトピックを簡素化し、学生のエンゲージメントを高めましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
大学の教職員向けに、新しい学習管理システム（LMS）の習得に関する包括的な90秒のトレーニングビデオを開発します。このビデオは、クリーンで指導的な視覚スタイルと安心感のある情報豊かな声を採用し、HeyGenの強力な字幕/キャプションを統合して、トレーニングビデオを必要とするすべてのユーザーにアクセシビリティを確保します。
将来の高等教育の学生を対象とした魅力的な2分間のビデオを制作し、キャンパスライフの活気を紹介し、機関のユニークな利点を説明します。視覚と音声のスタイルはダイナミックでインスパイアリングであり、実世界の映像とグラフィックスを組み合わせ、AI説明ビデオメーカーの精神を体現します。このビデオは、HeyGenの包括的なメディアライブラリ/ストックサポートを戦略的に活用して、ストーリーテリングを強化します。
大学の卒業生向けに、最近の機関の成果と将来のビジョンを強調する45秒のアップデートビデオを作成します。トーンは温かく祝賀的で、AIビデオ作成に適した洗練された放送品質の視覚美学を持ちます。HeyGenの高度なナレーション生成を活用して、説得力のある物語を提供し、メッセージが卒業生コミュニティに強く響くようにします。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAI説明ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIエンジンを活用して、テキストスクリプトを魅力的な説明ビデオに変換し、リアルなAIアバターとAIナレーションを提供します。このAIビデオプラットフォームは、ビデオ作成プロセス全体を効率的かつ迅速に進めることができ、どなたでも簡単に利用できます。
HeyGenを使用して、異なるオーディエンスや言語に合わせて説明ビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、ブランディングコントロール、さまざまなアスペクト比、テキストやキャプションの追加など、幅広いカスタマイズオプションを提供します。また、ワンクリックで複数の言語でビデオを生成でき、教育コンテンツが世界中で共鳴することを保証します。
HeyGenは説明ビデオ制作を強化するためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、直感的なドラッグ＆ドロップインターフェース、ドキュメントからの自動スクリプト生成、自動字幕などの強力な技術的機能を備えています。これらの強力なツールは、制作時間を大幅に短縮し、効果的なメッセージの作成に集中することができます。
HeyGenの説明ビデオは既存の学習管理システムにどのように統合できますか？
HeyGenは、AI生成された説明ビデオをMP4ファイルとして簡単にエクスポートでき、さまざまなLMSやeラーニングプラットフォームと広く互換性があります。このシームレスな統合により、トレーニングビデオがターゲットオーディエンスにすぐにアクセス可能になります。