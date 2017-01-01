ダイナミックな学習のための高等教育説明ビデオジェネレーター

プロフェッショナルにデザインされたテンプレートのライブラリで、複雑なトピックを簡素化し、学生のエンゲージメントを高めましょう。

大学生向けに設計された1分間の教育ビデオを想像してください。アニメーション化されたAIアバターと明確で魅力的なナレーションを使用して、複雑な科学理論を説明します。視覚スタイルは明るくモダンで、抽象的な概念を理解しやすくし、高等教育の説明ビデオジェネレーターとして理想的です。このビデオは、HeyGenのAIアバターを活用して学術的な人物を生き生きと表現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
大学の教職員向けに、新しい学習管理システム（LMS）の習得に関する包括的な90秒のトレーニングビデオを開発します。このビデオは、クリーンで指導的な視覚スタイルと安心感のある情報豊かな声を採用し、HeyGenの強力な字幕/キャプションを統合して、トレーニングビデオを必要とするすべてのユーザーにアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト2
将来の高等教育の学生を対象とした魅力的な2分間のビデオを制作し、キャンパスライフの活気を紹介し、機関のユニークな利点を説明します。視覚と音声のスタイルはダイナミックでインスパイアリングであり、実世界の映像とグラフィックスを組み合わせ、AI説明ビデオメーカーの精神を体現します。このビデオは、HeyGenの包括的なメディアライブラリ/ストックサポートを戦略的に活用して、ストーリーテリングを強化します。
サンプルプロンプト3
大学の卒業生向けに、最近の機関の成果と将来のビジョンを強調する45秒のアップデートビデオを作成します。トーンは温かく祝賀的で、AIビデオ作成に適した洗練された放送品質の視覚美学を持ちます。HeyGenの高度なナレーション生成を活用して、説得力のある物語を提供し、メッセージが卒業生コミュニティに強く響くようにします。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

高等教育説明ビデオジェネレーターの仕組み

直感的なAIプラットフォームを使用して、高等教育向けの魅力的な教育およびトレーニングビデオを作成し、複雑なトピックを魅力的なコンテンツに変換します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
教育コンテンツをプラットフォームに入力します。高度なテキストからビデオへの機能を活用し、スクリプトを分析して初期のシーンとビジュアルを自動生成し、説明ビデオの基盤を形成します。
2
Step 2
テンプレートを選ぶ
教育コンテンツ専用にデザインされた多様なテンプレートライブラリから選択します。これらの事前作成された構造を簡単にカスタマイズして、特定の高等教育トピックや機関のブランディングに合わせることができます。
3
Step 3
AIナレーションを追加する
多様な学習ニーズに対応し、理解を深めるために、複数の言語で利用可能な魅力的なAIナレーションをビデオに追加します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートする
説明ビデオを確認し、最終調整を行います。完璧になったら、高品質の教育コンテンツを希望の形式でエクスポートし、LMSや他の学習プラットフォームにシームレスに統合できるようにします。

使用例

学生のエンゲージメントと保持を向上

ダイナミックなAI駆動のビデオコンテンツを通じて、高等教育のトレーニングプログラムにおけるエンゲージメントと知識の保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenはAI説明ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIエンジンを活用して、テキストスクリプトを魅力的な説明ビデオに変換し、リアルなAIアバターとAIナレーションを提供します。このAIビデオプラットフォームは、ビデオ作成プロセス全体を効率的かつ迅速に進めることができ、どなたでも簡単に利用できます。

HeyGenを使用して、異なるオーディエンスや言語に合わせて説明ビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、ブランディングコントロール、さまざまなアスペクト比、テキストやキャプションの追加など、幅広いカスタマイズオプションを提供します。また、ワンクリックで複数の言語でビデオを生成でき、教育コンテンツが世界中で共鳴することを保証します。

HeyGenは説明ビデオ制作を強化するためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、直感的なドラッグ＆ドロップインターフェース、ドキュメントからの自動スクリプト生成、自動字幕などの強力な技術的機能を備えています。これらの強力なツールは、制作時間を大幅に短縮し、効果的なメッセージの作成に集中することができます。

HeyGenの説明ビデオは既存の学習管理システムにどのように統合できますか？

HeyGenは、AI生成された説明ビデオをMP4ファイルとして簡単にエクスポートでき、さまざまなLMSやeラーニングプラットフォームと広く互換性があります。このシームレスな統合により、トレーニングビデオがターゲットオーディエンスにすぐにアクセス可能になります。