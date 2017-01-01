大学生向けに設計された1分間の教育ビデオを想像してください。アニメーション化されたAIアバターと明確で魅力的なナレーションを使用して、複雑な科学理論を説明します。視覚スタイルは明るくモダンで、抽象的な概念を理解しやすくし、高等教育の説明ビデオジェネレーターとして理想的です。このビデオは、HeyGenのAIアバターを活用して学術的な人物を生き生きと表現します。

