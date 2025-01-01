学校を強化する: 高校ビデオメーカー ツール
AIアバターを活用して、プロフェッショナルな学校プロモーションビデオやバーチャルキャンパスツアーを制作します。
ソーシャルメディア向けに最適化された30秒の学校マーケティングビデオで、将来の学生や保護者を魅了したいですか？HeyGenのテンプレートとシーン機能を活用して、学校のイベントやユニークなプログラムについての注目を集めるストーリーを素早く構築し、キャッチーなバックグラウンドミュージックを添えた、活気に満ちた視覚的に魅力的な短いクリップを制作してください。
教師が複雑な科目を説明するために、HeyGenのAIアバターを利用して、学生を対象にした2分間の教育ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはクリーンで簡潔にし、サポートグラフィックスと画面上のテキストを組み込み、音声は明確で集中しており、「教育ビデオメーカー」コンテンツの理解を助けます。
高校クラブの活気ある精神を強調し、学生の関与を広い学校コミュニティや保護者に紹介する45秒のビデオを作成してください。このビデオは、HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して生成された理解しやすい字幕とともに、真実味のある活気に満ちたビジュアルスタイルを採用し、「ビデオ作成」プロセスをシンプルで影響力のあるものにします。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは高校生と教師のためのビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、AIビデオツールを備えた初心者向けのインターフェースを提供し、AIアバターやテキストからビデオへの機能を含んでいます。これにより、教育目的に最適なビデオメーカーとなります。教師や学生は、事前の編集経験がなくても簡単に魅力的なコンテンツを作成でき、ビデオ作成プロセスを効率化します。
HeyGenは教育ビデオや学校マーケティングコンテンツのカスタマイズを支援できますか？
もちろんです！HeyGenは、広範なテンプレートとドラッグ＆ドロップの動作を提供し、ユーザーがブランドコントロール、メディアライブラリのアセット、AI編集機能を使用してビデオをカスタマイズできるようにします。これにより、学校プロモーションビデオ、バーチャルキャンパスツアー、ユニークな教育ビデオプロジェクトに最適です。
HeyGenが提供するビデオ編集とコンテンツ配信のための高度な機能は何ですか？
HeyGenは、画面録画、音声生成、自動字幕/キャプションをサポートし、ビデオプロジェクトを強化します。また、さまざまなアスペクト比でビデオをリサイズしてエクスポートし、ソーシャルメディアや他のプラットフォームで簡単に共有できるようにします。HeyGenは包括的なビデオエディターとして位置付けられています。
教室の教材以外に、HeyGenを使用して学校が作成できる他の種類のビデオは何ですか？
HeyGenは多用途であり、学校が高品質の学校マーケティングビデオ、資金調達ビデオ、バーチャルキャンパスツアー、ビデオニュースレターを制作することを可能にします。これは、基本的な教育ビデオメーカーの使用を超えて、すべての学校のコミュニケーションとプロモーションのニーズに対応する強力なビデオ作成ツールです。