プロのビデオグラファーや小規模ビジネス向けに、オンラインポートフォリオを鮮明で高品質なビデオで向上させる方法を紹介する1分間のチュートリアルを作成してください。ビジュアルスタイルは非常にシャープで、「フルHDと4Kビデオ」を強調し、HeyGenを通じた「オンラインビデオ品質の向上」を実演します。視聴者を導くために正確でプロフェッショナルな「ボイスオーバー生成」を使用し、完璧なプラットフォーム互換性のための「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用したシームレスな「4Kエクスポート」で締めくくります。

ビデオを生成