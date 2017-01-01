プロフェッショナルな結果を得るための高品質ビデオメーカー
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケターやコンテンツクリエイターを対象とした90秒のダイナミックな説明ビデオを想像してください。「AIビデオジェネレーター」の力を活用して迅速なコンテンツ制作を実現します。ビジュアルは鮮やかなモーショングラフィックスと説得力のある「AIアバター」が重要な情報を伝えるもので、音声はエネルギッシュなAI生成の声で構成されます。「スクリプトからのテキストからビデオへの変換」が制作プロセスを簡素化し、複雑な概念を「マルチレイヤータイムライン」で簡単に視覚化できることを強調します。
ソーシャルメディアマネージャーや教育者向けに、マルチプラットフォーム配信のための効率的な「ビデオ編集」ワークフローを示す45秒の指導ビデオを開発してください。ビジュアル的には、同じコンテンツがさまざまなアスペクト比にシームレスに適応する様子をスプリットスクリーンやクイックカットで提示し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を強調し、常にクリアな「字幕/キャプション」が表示され同期されていることを示します。音声は明確な指示に焦点を当て、コンテンツの適応と「キャプション生成」が時間を節約する機能として強調されます。
初心者や起業家向けに、事前の経験がなくてもプロフェッショナルな仕上がりで「オンラインでHDビデオを作成する」方法に焦点を当てた2分間の入門ガイドを作成してください。ビジュアルスタイルは親しみやすく直感的で、ユーザーフレンドリーな「テンプレートとシーン」のウォークスルーを特徴とし、広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」を実演します。安心感のある明確なナレーションが「編集タイムライン」を通じてユーザーを導き、プロフェッショナルな結果を簡単に達成できることを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして高品質な出力でAIビデオ生成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIツールを活用して、テキストをプロフェッショナルなフルHDと4Kビデオに迅速に変換します。ユーザーはAIアバターとダイナミックなシーンを使用して素晴らしいビジュアルを作成し、効率的なオンラインビデオエディター体験を確保します。
HeyGenはオンラインクリエイター向けにどのようなビデオ編集機能を提供していますか？
HeyGenは、テキストからビデオへの変換、ボイスオーバー生成、字幕生成を含む包括的な編集機能を提供します。テンプレートを簡単にカスタマイズし、ブランディングをコントロールし、さまざまなアスペクト比でのエクスポートを含む4Kエクスポートで、どのプラットフォームにもシームレスにエクスポートできます。
HeyGenはキャプションの生成やビデオのブランディングに役立ちますか？
もちろんです！HeyGenはアクセシビリティとエンゲージメントのために自動的にキャプションを生成します。さらに、ロゴの追加、色のカスタマイズ、特定のビジュアル要素の選択により、すべてのビデオがあなたのユニークなアイデンティティを反映するように完全にコントロールできます。
HeyGenはプロフェッショナルなコンテンツを作成するための効果的なオンラインビデオエディターですか？
HeyGenは、ユーザーが最小限の労力で素晴らしいビデオを作成できるように設計された強力で直感的なAIビデオジェネレーターです。カスタマイズ可能なAIアバターや豊富なメディアライブラリを含むAIツールのスイートにより、あらゆる目的で魅力的で高品質なコンテンツを効率的に制作できます。