テクノロジー愛好家と小規模ビジネスオーナーを対象に、HeyGenのAIビデオジェネレーターを使用して印象的な製品デモを簡単に作成する方法を紹介する90秒の説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはスリークでモダン、高解像度で、プロフェッショナルな声で「スクリプトからのテキストビデオ」機能を説明し、洗練された最終出力を得るための驚くべき4Kアップスケーリングを実演します。

サンプルプロンプト1
マーケティング専門家とコンテンツクリエイター向けに、既存の低品質映像をプロフェッショナルな資産に変える方法を示す45秒のダイナミックなビデオを開発してください。この魅力的なビデオは、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を強調し、「低品質映像のシャープ化とアップスケーリング」プロセスを補完し、アップビートな音楽とエネルギッシュな声で進行します。
サンプルプロンプト2
企業トレーナーと教育者を対象に、HeyGen内の高度な「ビデオエディター」機能を詳述する2分間の包括的なトレーニングビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナル、指導的であり、HeyGenの「AIアバター」を使用して視聴者に明るさ、コントラスト、彩度の調整方法を案内し、落ち着いた権威ある声で進行します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマネージャーとeコマースビジネス向けに、コンテンツ生成のスピードと品質を強調する60秒のテンポの速いプロモーションビデオをデザインしてください。このビジュアルに富んだビデオは、HeyGenの「字幕/キャプション」を使用してアクセシビリティを向上させ、その能力を活用してオンラインプラットフォーム向けの魅力的なショートを作成する方法を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

高品質ビデオジェネレーターの仕組み

AIパワードツールでプロフェッショナルで魅力的なビデオを簡単に作成し、アイデアを高品質のビジュアルコンテンツに変換し、あらゆるプラットフォームに対応。

1
Step 1
スクリプトを作成
希望するテキストを入力することから始めます。`スクリプトからのテキストビデオ`機能が自動的にスクリプトに基づいてビデオコンテンツを生成し、高品質ビデオの基盤を築きます。
2
Step 2
ビジュアル要素を選択
多様な`AIアバター`とテンプレートから選択してダイナミックなビジュアルを作成します。ストックメディアを統合して、物語を完璧に補完し、魅力的な`AI生成ビジュアル`を確保します。
3
Step 3
プロフェッショナルな声を追加
`AIによるボイスオーバー生成`でビデオを強化し、ビデオのトーンとメッセージに完全にマッチする`人間のような声`を提供し、没入感のある体験を実現します。
4
Step 4
高品質ビデオをエクスポート
`アスペクト比のリサイズとエクスポート`を利用して、さまざまな解像度でビデオを準備し、プロフェッショナルな`マーケティングビデオ`がすべてのプラットフォームで共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングと学習体験を向上

学習者のエンゲージメントと知識の保持を大幅に向上させる高品質でインタラクティブなトレーニングビデオを開発します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして高品質ビデオ生成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、テキストを簡単にビデオに変換します。AIアバターと人間のような声を使用して、スクリプトから迅速にプロフェッショナルで高品質なビデオコンテンツを作成し、プロセスを非常に効率的にします。

HeyGenは既存の低品質ビデオ映像を強化し、アップスケールできますか？

はい、HeyGenは強力なビデオエンハンサーおよびビデオアップスケーラーとして機能します。低品質の映像をシャープ化し、アップスケールすることができ、4Kアップスケーリングや明るさ、コントラスト、彩度の調整オプションを含めて、ビデオ品質を大幅に向上させます。

HeyGenはウェブベースのツールですか？効率的なワークフローをサポートする機能は何ですか？

HeyGenは完全にウェブベースのツールで、どこからでもプロフェッショナルなビデオを生成できます。豊富なテンプレートとシーン、ストック写真やビデオを含む充実したメディアライブラリを提供し、ビデオ作成のワークフローを効率化します。

HeyGenはプロフェッショナルなマーケティングビデオのためにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？

HeyGenは、ロゴや色のカスタマイズを含む強力なブランディングコントロールをユーザーに提供し、一貫したマーケティングビデオを作成するために重要です。これにより、AI生成のビジュアルがさまざまなプラットフォームやアスペクト比でブランドアイデンティティに完全に一致することを保証します。