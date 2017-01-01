高品質ビデオジェネレーター：驚くべきビジュアルを作成
AI生成のビジュアルとスクリプトからのシームレスなテキストビデオ機能でプロフェッショナルなマーケティングビデオを生成。
マーケティング専門家とコンテンツクリエイター向けに、既存の低品質映像をプロフェッショナルな資産に変える方法を示す45秒のダイナミックなビデオを開発してください。この魅力的なビデオは、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を強調し、「低品質映像のシャープ化とアップスケーリング」プロセスを補完し、アップビートな音楽とエネルギッシュな声で進行します。
企業トレーナーと教育者を対象に、HeyGen内の高度な「ビデオエディター」機能を詳述する2分間の包括的なトレーニングビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナル、指導的であり、HeyGenの「AIアバター」を使用して視聴者に明るさ、コントラスト、彩度の調整方法を案内し、落ち着いた権威ある声で進行します。
ソーシャルメディアマネージャーとeコマースビジネス向けに、コンテンツ生成のスピードと品質を強調する60秒のテンポの速いプロモーションビデオをデザインしてください。このビジュアルに富んだビデオは、HeyGenの「字幕/キャプション」を使用してアクセシビリティを向上させ、その能力を活用してオンラインプラットフォーム向けの魅力的なショートを作成する方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして高品質ビデオ生成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、テキストを簡単にビデオに変換します。AIアバターと人間のような声を使用して、スクリプトから迅速にプロフェッショナルで高品質なビデオコンテンツを作成し、プロセスを非常に効率的にします。
HeyGenは既存の低品質ビデオ映像を強化し、アップスケールできますか？
はい、HeyGenは強力なビデオエンハンサーおよびビデオアップスケーラーとして機能します。低品質の映像をシャープ化し、アップスケールすることができ、4Kアップスケーリングや明るさ、コントラスト、彩度の調整オプションを含めて、ビデオ品質を大幅に向上させます。
HeyGenはウェブベースのツールですか？効率的なワークフローをサポートする機能は何ですか？
HeyGenは完全にウェブベースのツールで、どこからでもプロフェッショナルなビデオを生成できます。豊富なテンプレートとシーン、ストック写真やビデオを含む充実したメディアライブラリを提供し、ビデオ作成のワークフローを効率化します。
HeyGenはプロフェッショナルなマーケティングビデオのためにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？
HeyGenは、ロゴや色のカスタマイズを含む強力なブランディングコントロールをユーザーに提供し、一貫したマーケティングビデオを作成するために重要です。これにより、AI生成のビジュアルがさまざまなプラットフォームやアスペクト比でブランドアイデンティティに完全に一致することを保証します。