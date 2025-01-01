売上を促進する高コンバージョン広告動画を作成
強力なビジュアルストーリーテリングで魅力的な広告を作成し、コンバージョン率を向上させましょう。HeyGenのAIアバターがプロフェッショナルな制作を簡単にします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングマネージャー向けに、結果を出し、動画広告制作のワークフローを向上させるクリエイティブを生み出すための45秒の動画を開発してください。この情報豊かな作品は、プロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルを採用し、重要な機能を直接説明するナレーションで、明確な行動喚起で締めくくります。すべてHeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を使用して効率的に構築されます。
新製品を発売するeコマースブランドのために、60秒のコマーシャルを作成し、ターゲットオーディエンスとの強い感情的なつながりを築くことを目指します。動画にはシネマティックなビジュアルを取り入れ、憧れのライフスタイルショットを豊富に使用し、欲望と興奮を呼び起こす魅力的なボイスオーバー生成を補完し、広告全体で高いエンゲージメントを確保します。
ソーシャルメディアマーケター向けに、特に15秒の高コンバージョン動画広告を制作し、最大のインパクトを与えるために最初の3秒で明確なメッセージを伝えます。ビジュアルスタイルはテンポが速く、鮮やかなグラフィックとトレンディで邪魔にならないオーディオを使用し、HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、音声なしでもメッセージが効果的に伝わるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenが高コンバージョン広告動画の作成に最適な理由は何ですか？
HeyGenは、AIアバターとスクリプトからのテキスト動画を活用し、魅力的なビジュアルストーリーテリングを可能にすることで、高コンバージョン広告動画の制作に最適です。クリエイティブな技術とカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、強力な行動喚起を組み込み、キャンペーンのコンバージョン率を向上させます。
HeyGenはどのようにして動画広告制作を効率化しますか？
HeyGenは、広告スクリプトを直接プロフェッショナルな動画広告コンテンツに変換することで、動画広告制作を効率化します。テキスト動画生成や自動ボイスオーバー生成などの機能を備えており、複雑な機材を使わずに迅速にクリエイティブを作成し、反復することができます。
HeyGenはすべての動画広告でブランドの一貫性を確保できますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、すべての成功したクリエイティブでブランドの一貫性を確保します。ロゴやブランドカラーを簡単に組み込み、カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、すべての動画をビジュアルアイデンティティに合わせることができます。
HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けに動画広告のどの側面を最適化しますか？
HeyGenは、動画広告のプラットフォーム固有の最適化を、柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを提供することで支援します。これにより、異なるプラットフォームに合わせてコンテンツが完璧にフォーマットされ、明確なメッセージングで多様なオーディエンスに対するエンゲージメントとリーチを向上させます。