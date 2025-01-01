ヒーローセクションビデオメーカー：魅力的なウェブサイトイントロを作成

多様なテンプレートとシーンを使用して、観客の注意を瞬時に引きつける魅力的なヒーロービデオを簡単にデザインできます。

サンプルプロンプト1
マーケターやコンテンツクリエイター向けに、オンラインビデオエディターの力を活用して複雑なスクリプトを魅力的なビジュアルストーリーに変える方法を示す、90秒の説得力のある指導ビデオを制作してください。ビデオはエネルギッシュで情報豊富なスタイルを採用し、ダイナミックなアニメーションと多様なビジュアルを使用して注意を引きつけ、AIアバターがスクリプトから直接生成されたテキストからの主要な利点を提示し、新しい製品機能やサービス提供を効果的に説明します。
サンプルプロンプト2
eコマースブランドやソーシャルメディアマネージャー向けに、さまざまなプラットフォーム用にビデオテンプレートを簡単にカスタマイズおよび適応できる方法に焦点を当てた、45秒の活気あるソーシャルメディアビデオをデザインしてください。ビジュアル的にはトレンディでテンポの速い美学を目指し、明るい色とモダンなポップミュージックを使用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して製品ディスプレイを強化し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してさまざまなソーシャルチャネルに最適化し、真に魅力的なビデオコンテンツを作成します。
サンプルプロンプト3
スタートアップやプロダクトマネージャー向けに、革新的な機能を発表するための教育的な2分間のヒーロービデオを開発し、詳細な製品説明を明確に伝える方法を示します。ビジュアルスタイルはクリーンで未来的かつ非常に情報豊富で、画面上のテキストハイライトと正確さのためのプロフェッショナルなAIボイスオーバーを組み込みます。ビデオには正確な字幕/キャプションを含めてアクセシビリティを向上させ、HeyGenのボイスオーバー生成を使用して複雑な概念を明確にし、視聴者が理解しやすく、ブランドのトーンを設定するヒーロービデオを作成します。
プロンプトをコピー
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ヒーローセクションビデオメーカーの使い方

ウェブサイト用の魅力的でプロフェッショナルなヒーロービデオを簡単に作成し、瞬時に注意を引きつけ、ブランドに最適なトーンを設定します。

1
Step 1
ビデオテンプレートを選択
プロフェッショナルにデザインされた多様な**ビデオテンプレート**から選ぶか、独自のヒーロービデオを作成するために白紙のキャンバスから始めます。
2
Step 2
コンテンツとブランディングをカスタマイズ
ブランドの独自のアセット（画像やテキスト）を追加します。**ブランディングコントロール**を使用してロゴや色を完璧に一致させ、ビジュアルストーリーを**カスタマイズ**します。
3
Step 3
AI搭載機能で強化
高度な**AI搭載ツール**を活用して、**ボイスオーバー生成**でプロフェッショナルなナレーションを生成したり、スクリプトをダイナミックなシーンに変換してヒーロービデオを作成します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして埋め込む
希望のアスペクト比でヒーロービデオをエクスポートして仕上げます。簡単に**サイトに埋め込んで**、訪問者を魅了する視覚的にインパクトのあるセクションを作成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ヒーローセクションで成功事例を強調

.

顧客の声を説得力のあるヒーローセクションビデオに変換し、信頼を築き、価値を効果的に示します。

よくある質問

HeyGenはAI生成ビデオをウェブサイトに埋め込むのをどのように支援しますか？

HeyGenは高度なAIビデオメーカーで、作成したビデオをさまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートできるようにします。この機能により、魅力的なビデオコンテンツをウェブサイトのヒーローセクションや他の視覚的にインパクトのあるエリアにシームレスに統合し、ユーザーエンゲージメントを向上させることができます。

HeyGenで利用可能なビデオテンプレートをブランドアイデンティティに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは豊富なビデオテンプレートライブラリを備えた包括的なオンラインビデオエディターを提供しており、完全にカスタマイズ可能です。ロゴや色を含む特定のブランドコントロールを適用し、ダイナミックなテキストアニメーションを利用して、ブランドに共鳴するプロフェッショナルなビデオを作成できます。

HeyGenは効率的なビデオ作成のためにどのようなAI搭載ツールを統合していますか？

HeyGenは、ビデオ作成プロセスを効率化するために設計された強力なAI搭載ツールを備えています。これには、スクリプトからの高度なテキストからビデオへの変換機能、リアルなボイスオーバー生成、自動字幕とキャプションが含まれており、高品質でアクセス可能なコンテンツ制作を保証します。

HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにビデオを最適化するのをどのように支援しますか？

HeyGenは直感的なオンラインビデオエディターとして、ソーシャルメディアビデオの作成を簡素化します。アスペクト比のリサイズや自動キャプション生成などの機能を備えており、さまざまなプラットフォーム向けにコンテンツを簡単に適応させ、ビデオが常に最適化され、幅広い視聴者にアクセス可能であることを保証します。