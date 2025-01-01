あなたの遺産記録ビデオメーカーで永続的な遺産を
HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能で、歴史的な物語を魅力的なビジュアルストーリーに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
教育者やコミュニティオーガナイザーを対象に、文化の記録の綿密なプロセスを説明する45秒の教育ビデオを開発してください。クリーンでインフォグラフィック風のビジュアルスタイルを採用し、権威ある声のナレーションを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、複雑な情報を魅力的なビジュアルにシームレスに翻訳します。
一般の視聴者やソーシャルメディアユーザー向けに、あまり知られていない地元の歴史的出来事を明らかにする30秒の短い歴史物語ビデオを制作してください。ドラマチックでシネマティックなビジュアルとオーディオスタイルを採用し、感情的なサウンドトラックを使用し、HeyGenのボイスオーバー生成を最大限に活用して、力強い物語を届けます。
アドボカシーグループや一般の人々を対象に、遺産保存活動の重要性を強調する60秒の公共意識向上ビデオをデザインしてください。現代的なグラフィックと励ましのトーンを持つ高揚感のあるビジュアルスタイルを示し、HeyGenの利用可能なテンプレートとシーンを効率的に使用して構築します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして遺産保存と文化の記録を支援しますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、歴史家や文化団体が魅力的な遺産記録ビデオを作成するのを支援します。AIアバターとプロのボイスオーバー生成を使用して、アーカイブされたテキストを魅力的な物語に変換し、遺産保存に効果的に貢献します。
HeyGenはテキストから歴史的な物語ビデオを作成するためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、スクリプトや研究を直接ビデオに変換することで、歴史的な物語ビデオを簡単に制作できるようにします。プロのナレーションとAIアバターを組み合わせたスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能により、教育的な遺産コンテンツの作成が簡単で効果的になります。
HeyGenは遺産記録ビデオのためのAIアバターとテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは遺産記録ビデオに最適な多様なAIアバターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供しています。これにより、エンドツーエンドのビデオ生成が可能になり、複雑なビデオ編集なしで視覚的に魅力的で歴史的に正確なコンテンツを確保します。
HeyGenは歴史的コンテンツの魅力的なストーリーテリングをどのように向上させますか？
HeyGenは、プロのナレーションとリアルなAIアバターを通じて魅力的なストーリーテリングを促進することで、歴史的コンテンツを向上させます。私たちのプラットフォームは、ドキュメンタリー映画製作を思わせる高品質でアクセスしやすいコンテンツを作成するための理想的なAIビデオジェネレーターであり、あなたの物語が観客を魅了することを保証します。