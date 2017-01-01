簡単にガイドを作成できるチュートリアルビデオジェネレーター

AIアバターを使用して複雑な指示を明確なハウツービデオに変換。編集スキル不要でビデオドキュメントを簡素化。

AIアバターが小規模ビジネスオーナーをガイドし、複雑なソフトウェアを使った初めてのメールマーケティングキャンペーンの設定を、明確で簡潔な指示とプロフェッショナルで親しみやすいビジュアルと音声スタイルで簡素化する45秒のチュートリアルビデオを作成し、HeyGenのAIアバターを活用して魅力的なプレゼンテーションを行います。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

マーケティング専門家向けに新しいテクガジェットを紹介する60秒のダイナミックな説明ビデオを制作し、モダンなビジュアル、アップビートなバックグラウンドミュージック、迅速なシーン転換を使用して主要な機能を強調し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して魅力的なストーリーを迅速に組み立てます。
HR部門向けに新入社員をオンボードするための30秒のトレーニングビデオを開発し、会社の方針についての迅速なステップバイステップの指示を提供し、情報豊かで視覚的に魅力的なスタイルと明確な音声で、詳細なスクリプトをビデオに簡単に変換するHeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用し、事前のビデオ編集スキルは不要です。
カスタマーサポートチーム向けに、製品の一般的なトラブルシューティングソリューションを示す20秒の簡潔なハウツービデオを設計し、明るくユーザーフレンドリーなビジュアルスタイルで、親しみやすいAI生成の声がプロセスを説明し、HeyGenのボイスオーバー生成を効果的に活用して、ユーザーガイドの明確なコミュニケーションと一貫性を確保します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ヘルプチュートリアルビデオジェネレーターの仕組み

複雑な情報を明確で魅力的なビデオチュートリアルに簡単に変換。高品質でプロフェッショナルなハウツーガイドを作成し、視聴者に情報を提供し教育します。

Step 1
チュートリアルスクリプトを作成
チュートリアルスクリプトを入力または貼り付け、プラットフォームがAIスクリプト生成を使用してテキストを動的なビデオに変換します。
Step 2
ビジュアルテンプレートを選択
さまざまなプロフェッショナルなビデオテンプレートから選択し、チュートリアルのビジュアルフローとデザインを即座に構築します。
Step 3
AIプレゼンターを追加
AIアバターを選択して、魅力的で人間らしいナレーションでチュートリアルを提供し、コンテンツに命を吹き込みます。
Step 4
最終チュートリアルをエクスポート
完成したチュートリアルをMP4ファイルとしてダウンロードし、希望のフォーマットで即座に配布し、視聴者とエンゲージメントを図ります。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングプログラムを強化

AI生成のチュートリアルビデオを使用して、従業員のオンボーディングや製品トレーニングを改善し、知識の保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてビデオ編集スキルなしでチュートリアルビデオの作成を可能にしますか？

HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターを提供し、プロフェッショナルなハウツービデオを、使いやすいビデオテンプレートとシンプルなテキストからビデオへの機能を使用して作成できるようにし、事前のビデオ編集スキルを必要としません。

HeyGenは私のブランドアイデンティティを統合し、カスタムAIアバターをビデオドキュメントに使用できますか？

もちろんです。HeyGenは完全なブランドコントロールをサポートしており、ロゴやカラーなどのブランド資産をアップロードできます。また、多様なAIアバターを活用してビデオドキュメントを提示し、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を確保します。

HeyGenにはAIスクリプトジェネレーターと高度なテキスト読み上げ機能が含まれていますか？

はい、HeyGenにはAIスクリプトジェネレーターがあり、魅力的なストーリーを作成するのに役立ちます。多様なテキスト読み上げ言語とボイスオーバーオプションを組み合わせることで、指導ビデオに明確で自然な音声を提供します。

HeyGenは説明ビデオやトレーニングビデオを効果的に制作・共有するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、魅力的な説明ビデオメーカーやトレーニングビデオメーカーコンテンツを作成するための強力なツールを提供しており、豊富なメディアライブラリとソーシャルメディアなどのさまざまなプラットフォームへのシームレスなエクスポートオプションを備えています。視聴者に合わせたAI生成ビデオを簡単に作成できます。