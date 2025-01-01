ヘルプデスクトレーニングビデオジェネレーター：サポート効率の向上

AIアバターを使用してオンボーディングとカスタマーサポートのための魅力的なトレーニングビデオを即座に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のヘルプデスクエージェント向けに、一般的なカスタマーサポートの問題を効果的に解決することに焦点を当てた45秒の簡潔なチュートリアルを開発してください。情報豊かで魅力的なビジュアルと音声スタイルを維持し、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能をシームレスに統合して正確な対話を迅速に生成し、自動生成された字幕/キャプションで明確さとアクセス性をさらに確保し、トレーニングビデオを強化します。
サンプルプロンプト2
L&Dチームとマネージャーを対象にした30秒のダイナミックなプロモーションビデオを作成し、HeyGenのAIビデオジェネレーターとしての能力を強調し、一貫した高品質のビデオドキュメントを生成します。このビデオは、効率性と明確さを強調する現代的で権威あるビジュアルと音声の美学を特徴とし、洗練されたボイスオーバー生成と統合されたメディアライブラリ/ストックサポートからの豊富なサポートビジュアルを通じて実現します。
サンプルプロンプト3
技術トレーナーとL&Dスペシャリスト向けに、複雑な技術トレーニングモジュールを詳細でクリーンなビジュアルと音声プレゼンテーションで示す90秒の実用的なビデオを制作してください。このビデオは、ソフトウェアワークフローの画面録画を効果的に組み込み、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、多様な学習プラットフォームでの最適な視聴を確保し、AIビデオプラットフォームがワークフロー自動化ツールをどのように強化できるかを示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ヘルプデスクトレーニングビデオジェネレーターの仕組み

複雑なヘルプデスク手順を迅速に魅力的なビデオガイドに変換し、AIを活用してエージェントトレーニングとカスタマーサポートの効率を向上させます。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを使用する
トレーニングスクリプトを作成するか、ヘルプデスク手順のコンテンツ作成をガイドするためのさまざまな事前設計されたテンプレートとシーンから選択してください。
2
Step 2
AIアバターとボイスを選ぶ
ブランドを最もよく表すAIアバターを選び、自然な音声のボイスオーバーと組み合わせて、トレーニングメッセージを明確かつ一貫して伝えます。
3
Step 3
メディアと字幕を追加する
メディアライブラリから関連する画像、ビデオ、音楽を使用してビデオを強化します。自動生成された字幕/キャプションをカスタマイズして、すべての学習者に対するアクセス性と明確さを確保します。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポートして共有する
トレーニングビデオが完成したら、希望のフォーマットとアスペクト比でエクスポートします。チーム全体で簡単に共有したり、学習管理システムに統合してエージェントのオンボーディングとスキルアップを効率化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

医療トピックを簡素化し、医療教育を強化

複雑なヘルプデスク手順と技術サポートトピックを、理解を深めるために簡単に消化できる明確な教育ビデオに分解します。

background image

よくある質問

HeyGenはトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは生成AIを活用して、シンプルなスクリプトからAIアバターとAIボイスオーバーを使用した魅力的なトレーニングビデオを作成し、制作時間を大幅に短縮し、トレーニングをより効率的にします。

HeyGenはヘルプデスクトレーニングビデオジェネレーターとして使用できますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なヘルプデスクトレーニングビデオとビデオドキュメントを作成するための理想的なAIビデオジェネレーターであり、明確で一貫したコンテンツでカスタマーサポートとオンボーディングプロセスを強化します。

HeyGenはL&Dチームにとって効果的なAIビデオプラットフォームですか？

HeyGenはL&Dチームが高品質なトレーニングコースと教育コンテンツを効率的に制作することを可能にします。AIアバター、豊富なテンプレート、テキスト・トゥ・ビデオ機能により、迅速な作成と知識共有を組織全体で実現します。

HeyGenはプロフェッショナルなビデオ制作のための高度な機能をサポートしていますか？

はい、HeyGenは自動字幕/キャプション、ブランディングコントロール、直感的なエディターを含むプロフェッショナルなビデオ制作のための強力な機能を提供します。これにより、AI生成ビデオがさまざまな内部および外部コミュニケーションの高い基準を満たすことが保証されます。