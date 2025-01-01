ヘルプセンタービデオメーカー: 魅力的なサポートビデオを作成
スクリプトからAIボイスオーバー生成を使用して迅速にビデオを生成し、サポートチケットを削減し、顧客の理解を向上させます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
カスタマーサポートマネージャー向けに、HeyGenの革新的な機能を使用してFAQビデオメーカーを簡単に作成する方法を紹介する、45秒間のインパクトのあるビデオを開発してください。ビデオは、明確なグラフィックと画面上のテキストを使用して重要な質問を強調し、プロフェッショナルなAIボイスオーバー生成と、アクセシビリティと明確さを確保するための字幕/キャプションを備えた、魅力的で親しみやすいビジュアル美学を採用する必要があります。
新しいユーザーを対象にした生成AIプラットフォームの90秒間のダイナミックな製品ウォークスルービデオを制作し、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを使用してコア機能を迅速に把握する方法を示します。ビジュアルとオーディオのスタイルはステップバイステップで励ましを与えるものであり、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを利用して複雑な概念を分解し、学習体験を豊かにするために関連するメディアライブラリ/ストックサポート要素を組み込みます。
HRおよびL&Dの専門家向けに、HeyGenのAIアバターを使用して新入社員向けの一貫性のあるプロフェッショナルトレーニングコンテンツを作成する方法に焦点を当てた、2分間の洞察に満ちたオンボーディングチュートリアルを設計してください。ビデオは、情報を明確に提示するために多様なAIアバターを利用し、さまざまな内部コミュニケーションプラットフォームにコンテンツを適応させるためのアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を示す、洗練されたアクセス可能なビジュアルスタイルが必要です。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはカスタマーサポートビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、ユーザーがテキストから直接リアルなAIアバターとボイスオーバーを生成できるようにすることで、カスタマーサポートビデオの制作を効率化します。これにより、複雑な撮影を必要とせずに役立つコンテンツを迅速に作成でき、ビデオナレッジベースを大幅に強化します。
HeyGenはテキストドキュメントをビデオナレッジベースコンテンツに変換できますか？
はい、HeyGenはスクリプトからの高度なテキストをビデオに変換する機能とAIボイスオーバー生成を使用して、FAQビデオメーカーとして優れています。これにより、企業は既存のテキストリソースから包括的なビデオナレッジベースを簡単に構築できます。
HeyGenは魅力的なオンボーディングチュートリアルを開発するためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、魅力的なオンボーディングチュートリアルや製品ウォークスルーを迅速に作成するためのカスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを提供します。その生成AIプラットフォームにより、高品質なビデオコンテンツを簡単に制作し、新しいユーザーを効果的に教育し、引き付けることができます。
HeyGenは画面録画をビデオヘルプセンターコンテンツにどのように統合できますか？
HeyGenのビデオエディターは、画面録画のシームレスな統合を可能にし、詳細なハウツーガイドや製品ウォークスルーのための理想的なヘルプセンタービデオメーカーとなります。画面キャプチャをAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーと組み合わせて、サポートチケットを削減する包括的なビデオドキュメントを作成できます。