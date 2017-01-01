ヘルプセンタービデオジェネレーター：AIでガイドを作成
スクリプトからテキストビデオを使用して、ヘルプセンターのAI生成ビデオドキュメントを簡単に作成し、魅力的なコンテンツに変換します。
AI生成のビデオドキュメントの力を内部トレーニングのために紹介する1.5分間の説明ビデオを想像してください。製品マネージャーと技術ライター向けに設計されたこのビデオは、動的なオンスクリーンテキストと親しみやすいAIアバターを備えた、魅力的でモダンなビジュアル美学を特徴とします。HeyGenのAIアバターを活用して情報を提示し、ドキュメントを親しみやすく理解しやすくします。
新入社員のオンボーディングプロセスを効率化する方法を詳述した、包括的な2分間の指導ビデオを開発してください。人事担当者とトレーニングコーディネーター向けに調整されたこのビデオは、親しみやすく情報豊かなビジュアルスタイルと温かく励ましの声を維持します。HeyGenのボイスオーバー生成を組み込んで、複数のトレーニングモジュールにわたって一貫したプロフェッショナルな音声トラックを作成してください。
カスタマーサポートチーム向けの0.5分間の迅速な発表ビデオを作成し、一般的な問い合わせに対する短く役立つ回答を迅速に作成する方法を示してください。このビデオは、カスタマーサービスエージェントと小規模ビジネスオーナーを対象としており、明るくユーザーフレンドリーなビジュアルスタイルと陽気な音声トーンを好みます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、ビデオを迅速に組み立ててカスタマイズし、効率を最大化してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはドキュメントのAIビデオ生成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、テキストスクリプトを魅力的なビデオドキュメントに変換します。AIモデルを活用して、AIアバターとAI音声生成を備えたプロフェッショナルなビデオを作成し、コンテンツ作成を大幅に効率化します。
HeyGenはAI生成コンテンツを強化するためにどのようなビデオ編集ツールを提供していますか？
HeyGenは強力なAIビデオ編集ツールを提供し、ユーザーがAI生成ビデオを微調整できるようにします。ビデオのトリミング、背景の削除、自動字幕生成などの機能を利用して、コンテンツを効果的にカスタマイズできます。
HeyGenはステップバイステップのユーザーガイドやオンボーディングビデオの生成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenはヘルプセンタービデオジェネレーターとして優れており、明確なステップバイステップのユーザーガイドや魅力的なオンボーディングビデオを作成するのに最適です。テキストからビデオへの機能により、さまざまな指導ニーズに対してプロフェッショナルなAI生成ビデオドキュメントを迅速に作成できます。
HeyGenのAIアバターと音声技術はビデオ作成をどのように強化しますか？
HeyGenの革新的なAIアバターと高度なAI音声ジェネレーターは、従来の撮影を必要とせずにスクリプトをリアルなトーキングヘッドに変えます。この技術により、ユーザーは動的なビジュアルとオーディオでコンテンツ作成を強化し、高品質でプロフェッショナルなビデオを簡単に生成できます。