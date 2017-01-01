AIビデオジェネレーターを効果的に使用して、ヘルプセンター向けの高品質なコンテンツを作成する方法を示す、1分間の簡潔なチュートリアルビデオを作成してください。このビデオは、技術サポートスペシャリストとコンテンツマネージャーを対象とし、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルと明瞭で落ち着いたナレーションを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、書かれた説明から迅速にコンテンツを生成してください。

ビデオを生成