ヘルシーシステム開発ビデオメーカー for ヘルスケア
魅力的でブランドに合ったビデオを通じて患者教育を強化し、信頼を築く。強力なブランディングコントロールで簡単に作成可能。
医療管理者やマーケティングチームは、45秒のプロモーションビデオから、ヘルスケアビデオメーカーが多様なデジタルチャネルでのブランド一貫性をどのように確保できるかを鮮やかに示すことができます。ビジュアルデザインは洗練されたプロフェッショナルなイメージを投影し、統一されたカラーパレットと現代的なグラフィック要素を統合し、元気づける企業サウンドトラックで強調されます。HeyGenの多用途なテンプレートとシーンは、この統一された洗練されたビジュアルアイデンティティを実現するのに最適です。
医療専門家向けに、医療データの取り扱いに関する重要な規制遵守プロトコルを明確に説明する90秒の指導ビデオを作成してください。ビジュアル的には、権威あるステップバイステップのプレゼンテーションを採用し、明確な図表と重要な画面上のテキストオーバーレイを使用し、最大限の明確さを持つ中立的で指導的な声で提供します。HeyGenの自動字幕/キャプション機能は、この重要なeラーニングコンテンツ開発のアクセシビリティと包括的な理解を向上させるために不可欠です。
一般の人々を対象とした30秒のソーシャルメディアビデオを想像してください。回復と健康に関する感動的な患者の証言をフィーチャーします。ビジュアルアプローチは本物で心温まるものであり、リアルなAIアバターを使用して本物の感情を伝え、希望に満ちた音楽を背景に設定します。この魅力的なコンテンツは、HeyGenのAIアバターを活用して効率的に作成でき、多様なストーリーを広範なオーディエンスに届けます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは私たちの組織のヘルスケアビデオメーカーとしてどのように役立ちますか？
HeyGenはAIを活用したビデオメーカーで、ヘルスケアコミュニケーションと患者教育コンテンツの作成を効率化します。医療専門家が高品質なビデオを迅速に生成し、ヘルシーシステムの開発を促進します。
HeyGenはどのような機能を提供して、効果的な患者教育コンテンツを作成できますか？
HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、魅力的な患者教育コンテンツを生成します。ユーザーはビデオテンプレートやAI字幕も利用して、eラーニングコンテンツ開発の明確さとユーザーフレンドリーさを確保できます。
HeyGenはすべてのヘルスケアコミュニケーションでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはカスタムロゴやカラーを含む強力なブランディングコントロールを提供し、すべてのビデオがブランドに合致するようにします。この機能は、利用可能なビデオテンプレートと組み合わせて、一貫したビデオ制作をサポートし、オーディエンスとの信頼を築きます。
患者教育以外にHeyGenでどのようなヘルスケアコンテンツを作成できますか？
HeyGenは、従業員の安全トレーニング、内部コミュニケーション、メンタルヘルスビデオ、健康的な食生活の促進など、さまざまなヘルスケアニーズに対応します。エンドツーエンドのビデオ生成機能は、説得力のある患者の証言やソーシャルメディアコンテンツの作成もサポートし、広範なオーディエンスの関与を促進します。