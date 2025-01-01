究極の健康的ライフスタイルパスウェイビデオメーカー

AI技術を活用して、患者教育や公共意識向けの素晴らしいビデオを作成しましょう。AIアバターを活用して信頼を築き、コンバージョンを促進します。

251/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
最近、前糖尿病などの一般的な状態と診断された人々を対象に、健康を積極的に管理するための簡単なステップを説明する、60秒の患者教育ビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオのスタイルは落ち着いて安心感を与えるもので、柔らかい色合い、穏やかなアニメーション、プロフェッショナルで共感的なトーンを使用します。HeyGenのAIアバターを利用して情報を明確に提示し、信頼を築き、複雑な医療アドバイスを理解しやすい健康的なライフスタイルの道筋に変えます。
サンプルプロンプト2
ウェルネスコーチングサービスの潜在的なクライアントを対象に、ガイド付きの健康的なライフスタイルの道筋の変革力を強調する、30秒のダイナミックなプロモーションビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはインスピレーションを与えるもので、ポジティブな変化を伝える概念的な「ビフォーアフター」のシナリオを特徴とし、ダイナミックなトランジションと高揚感のある音楽を使用します。HeyGenの字幕/キャプションを組み込むことで、音声なしでも信頼構築とコンバージョンの核心メッセージが明確に響くようにし、視聴者のエンゲージメントとアクセス性を向上させます。
サンプルプロンプト3
メンタルウェルビーイングが健康的なライフスタイルの基盤として重要であることを説明する、一般市民とコミュニティメンバーを対象にした50秒の簡潔な公共意識ビデオを作成してください。この説明ビデオは、明確でシンプルなモーショングラフィックスやイラストビジュアルを特徴とし、権威あるが親しみやすいボイスオーバーと高揚感のあるロイヤリティフリーのバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、構造化されたスクリプトをシームレスに魅力的なビジュアルナラティブに変換し、ソーシャルメディアでの保持と共有を促進します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

健康的ライフスタイルパスウェイビデオメーカーの使い方

AIを使って健康的なライフスタイルパスウェイビデオを簡単に作成し、ブランドの健康教育と公共意識を高めましょう。

1
Step 1
健康教育テンプレートを選ぶ
多様な「テンプレートとシーン」ライブラリから選択して、プロジェクトをすぐに開始できます。事前にデザインされた「健康教育ビデオテンプレート」は、編集経験を必要とせずにプロフェッショナルな基盤を提供します。
2
Step 2
コンテンツを追加してカスタマイズ
スクリプトを追加し、「スクリプトからのテキストビデオ」を使用して魅力的なビジュアルとボイスオーバーに変換します。「ビデオをカスタマイズ」して、特定の健康教育ニーズに合わせてコンテンツを調整します。
3
Step 3
アクセシビリティ機能で強化
アクセシビリティと多言語サポートのために「字幕/キャプション」を追加して、ビデオのリーチと明確さを向上させます。これにより、「患者教育」と公共意識のための健康的ライフスタイルパスウェイビデオが効果的になります。
4
Step 4
エクスポートして広く共有
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、さまざまなフォーマットとアスペクト比で完成した健康的ライフスタイルパスウェイビデオをエクスポートします。「ソーシャルメディア」プラットフォームでコンテンツをシームレスに共有し、より広いオーディエンスにリーチしてポジティブな変化を促します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ライフスタイルパスウェイのエンゲージメントを向上

.

ダイナミックでAI駆動のビデオコンテンツを提供することで、健康的ライフスタイルプログラムへの参加と保持を増加させます。

background image

よくある質問

編集経験がなくても、HeyGenはどのようにして魅力的な健康教育ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、編集経験がなくても健康教育や健康的なライフスタイルのヒントのための素晴らしいビデオを作成する力を与えます。AI技術を利用してテキストから魅力的なコンテンツを生成し、ビデオテンプレートをカスタマイズし、プロフェッショナルなAIアバターを追加して、効果的にオーディエンスとコミュニケーションを取ります。

HeyGenはヘルスケアマーケティングとブランディングのためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、ヘルスケアマーケティングとブランディングのために、カスタマイズ可能なビデオテンプレートやブランドのアイデンティティを維持するためのブランディングコントロールを提供します。ソーシャルメディアに最適化された説明ビデオや公共意識キャンペーンを簡単に作成し、信頼を築き、コンバージョンを促進します。

HeyGenのビデオテンプレートを特定の健康的ライフスタイルパスウェイにカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはビデオテンプレートを健康的ライフスタイルパスウェイビデオメーカーのニーズに完全に合わせてカスタマイズすることができます。シーンを簡単に変更し、自分のメディアを統合し、ブランディングコントロールを適用して、ユニークで影響力のあるコンテンツを作成できます。

HeyGenは患者教育ビデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAI技術を活用して患者教育ビデオの作成を簡素化します。スクリプトを入力するだけで、AIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを備えたビデオを生成し、字幕を追加して、編集経験がなくても複雑な情報をアクセスしやすくします。